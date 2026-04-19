Эксперт сообщил о выявлении нового рекомбинантного штамма оспы обезьян

Tекст: Денис Тельманов

Как рассказал профессор Мурад Шахмарданов, новый вариант вируса оспы обезьян был впервые обнаружен в Демократической Республике Конго в 2023 году, передает ТАСС. Этот вариант, клада Ib, вызвал эпидемию в 2024 году и распространился за пределы Африки.

Специалист отметил, что клада Ib отличается уникальной мутационной картиной, которая способствует устойчивой передаче вируса между людьми.

По словам Шахмарданова, в конце 2025-го – начале 2026 года в Британии и Индии были выявлены случаи заражения новым рекомбинантным вирусом, который состоит из фрагментов клад Ib и IIb. Он охарактеризовал это как принципиально новый механизм изменчивости для вируса оспы обезьян.

Эксперт подчеркнул: «Мы видим эволюцию в реальном времени. Появление новой, более адаптированной клады Ib. Этот вариант, впервые зафиксированный в 2023 году в ДРК, уже вызвал эпидемию 2024 года и распространился за пределы Африки».

Шахмарданов уточнил, что рекомбинация может привести к неожиданному появлению вируса с новыми свойствами. Два случая с этим штаммом, разделенные по времени и географии, свидетельствуют о его скрытой циркуляции по миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи Петербурга зафиксировали новый случай заболевания оспой обезьян, а заболевший госпитализирован в инфекционную больницу Боткина. Роспотребнадзор рекомендовал для защиты от оспы обезьян избегать контакта с животными, особенно с грызунами и приматами.

В Московской области после выявления нового случая оспы обезьян специалисты провели срочные проверки и дезинфекцию, а пациент находится под медицинским наблюдением.