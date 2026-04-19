В Таганроге после атаки ВСУ возник пожар и пострадали трое

Tекст: Денис Тельманов

Пожар произошел на складах в Таганроге после ночной воздушной атаки на Ростовскую област.

Губернатор Юрий Слюсарь в своем Max-канале сообщил, что трое человек в городе обратились за медпомощью, которую им оказали медики.

Коммерческая инфраструктура была повреждена в результате ракетного удара по Таганрогу, после чего возник пожар на территории складских помещений.

Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия, уточняются данные по разрушениям на земле.

Слюсарь отметил, что в Неклиновском районе был уничтожен беспилотник. В этом районе сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Ростовской области действует режим беспилотной опасности. Власти призывают соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки FPV-дрона по автобусу в селе Чернооково погибла женщина.

Еще одна пассажирка получила ранения и была госпитализирована. В Суземском районе Брянской области после удара беспилотника по селу Алешковичи зафиксирована гибель мирного жителя.