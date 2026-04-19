    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    19 апреля 2026, 03:42 • Новости дня

    Иран отказался передавать США обогащенный уран

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана отвергли возможность передачи обогащенного урана в США, несмотря на недавние заявления Дональда Трампа о готовящемся соглашении.

    Власти Ирана не будут отправлять обогащенный уран в Соединенные Штаты,. Об этом в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс заявил замглавы МИД страны Саид Хатибзаде, передает РИА «Новости»

    Он подчеркнул, что передача такого материала Вашингтону для Тегерана абсолютно неприемлема. По словам дипломата, Иран готов рассматривать различные опасения, но не согласится на неприемлемые условия.

    Ранее президент США Дональд Трамп публично озвучил информацию, что Тегеран якобы согласился прекратить обогащение урана и не перекрывать Ормузский пролив.

    Американский лидер также сообщил о планах по извлечению и вывозу обогащенного иранского урана в США. Саид Хатибзаде, комментируя эти утверждения, отметил, что страна не намерена поставлять обогащенные материалы за океан.

    Замглавы МИД Ирана добавил, что Тегеран не готов к проведению нового раунда личных переговоров с представителями США.

    По его словам, для перехода к очной встрече сначала необходимо завершить «рамочное соглашение», которое пока обсуждается сторонами. Хатибзаде подчеркнул, что по ряду вопросов американская сторона не отказывается от максималистских позиций.

    Также он сообщил, что в рамках переговоров будет введен новый протокол для Ормузского пролива, который останется открытым и безопасным для гражданского судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Иран признателен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов по ядерной программе.

    Россия подтвердила готовность принять иранский обогащенный уран, но это предложение не вызывает интереса у США.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерениях американских и иранских специалистов совместно организовать транспортировку обогащенного урана из Ирана в Соединенные Штаты.

    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    18 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран заблокировал стратегически важный судоходный маршрут, пригрозив расценивать приближение любых кораблей к закрытой зоне как сотрудничество с противником.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

    «В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

    Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

    В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.

    18 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    @ nasa.com

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе подверглись нападению по меньшей мере два торговых корабля после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

    «По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

    Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

    В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

    До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.

    18 апреля 2026, 09:57 • Новости дня
    Пушков заявил о невозможности победы проамериканских сил в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проамериканские силы не могут прийти к власти в Иране в условиях текущей войны, если такая ситуация сохранится, это будет политическим поражением США, заявил председатель комиссии по информполитике СФ Алексей Пушков.

    Пушков заявил, что проамериканские силы не смогут прийти к власти в Иране при текущей ситуации, передает ТАСС. По его словам, «в условиях такой войны – войны на уничтожение – невозможно себе представить, чтобы в Иране к власти пришли проамериканские силы. Это просто невозможно себе представить. Это все равно, как если бы Гитлер надеялся на смену режима в Советском Союзе, когда он подойдет к Москве».

    Пушков напомнил, что ситуация в Советском Союзе во времена Второй мировой войны была крайне сложной, страна отступала и переживала хаос, однако даже тогда смена руководства не произошла. Он сравнил текущее положение Ирана с историей СССР: даже при сложностях власти сохраняют контроль, а Соединённые Штаты не смогут добиться своих целей без смены руководства в Тегеране.

    Парламентарий отметил, что если конфликт завершится при сохранении нынешнего иранского руководства и контроля над Ормузским проливом, это станет явным политическим поражением для США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выразил готовность вновь перекрыть Ормузский пролив в случае продолжения американской морской блокады.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неспособности Соединенных Штатов справиться с Ираном.

    Бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Сойерс назвал фантастичными ожидания смены власти в исламской республике.

    18 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    Круизный лайнер сообщил об инциденте в Ормузском проливе

    Проходивший Ормузский пролив круизный лайнер сообщил об инциденте на воде

    Tекст: Мария Иванова

    Капитан пассажирского судна зафиксировал необъяснимый всплеск воды всего в пяти километрах от побережья Омана во время выхода из Персидского залива.

    Военно-морские силы Британии получили тревожный сигнал от экипажа пассажирского судна, передает ТАСС.

    Моряки доложили «о всплеске воды в непосредственной близости от судна». Точное время происшествия и название корабля официально не раскрываются.

    По данным журналистов, участником события могло стать одно из четырех судов: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey. Они начали движение через Ормузский пролив после 14.00 по московскому времени. Около 15.00 три лайнера находились точно в районе предполагаемого происшествия.

    К половине пятого вечера лайнер Celestyal Journey благополучно продолжил путь в Оманском заливе, направляясь в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее все четыре корабля покинули якорные стоянки, чтобы выйти из акватории Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Mein Schiff 4 немецкой компании TUI Cruises покинул Персидский залив.

    Ранее в субботу сообщалось, что два торговых судна подверглись нападению при пересечении Ормузского пролива.

    18 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Десятки судов развернулись у Ормузского пролива после решения Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Морские перевозчики массово меняют маршруты на фоне восстановления иранскими военными контроля над стратегически важным водным путем.

    Около 20 судов, ожидавших прохода через Ормузский пролив, были вынуждены развернуться в сторону Омана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Такое решение было принято после объявления Тегерана о возвращении военного контроля над акваторией.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари пояснил, что вооруженные силы пошли на этот шаг из-за американской блокады. «Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману... Они возвращаются, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал радиосообщения, что пролив закрыт», – отмечает издание.

    Источники газеты утверждают, что каждое из изменивших курс судов ранее согласилось заплатить КСИР по 2 млн долларов за право прохода.

    Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокировать движение судов в иранские порты. При этом в Вашингтоне заявляют, что корабли, не связанные с Ираном и не платившие пошлину, могут свободно следовать через пролив, на который приходится 20% мировых поставок нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом в ответ на американскую морскую блокаду.

    За первые сутки действия ограничений ни одно судно не преодолело этот маршрут.

    Ранее представители иранского парламента объявили о введении обязательных сборов для всех проходящих кораблей.

    18 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Иран пригрозил нанести новое поражение США и Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы армии Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи.

    Хаменеи заявил. что военно-морские силы Ирана готовы нанести новое поражение США и Израилю, заявил верховный лидер страны аятолла Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что «точно так же, как молниеносные БПЛА армии атакуют американо-сионистов, отважные военно-морские силы готовы вновь заставить врага отведать горечь нового поражения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о победе республики в конфликте с США и Израилем.

    Днем ранее он отказался одобрять мирную сделку с Соединенными Штатами без выполнения десяти условий Тегерана.

    Утром 18 апреля власти страны возобновили обслуживание гражданских воздушных судов в ряде аэропортов.

    18 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    В Иране подсчитали число жертв ударов США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    В результате атак со стороны американских и израильских военных на территорию исламской республики погибли почти 3,5 тыс. человек.

    Жертвами военных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории исламской республики стали почти 3,5 тыс. человек, передает ТАСС. Эти цифры официально подтвердили представители властей страны.

    Точную статистику потерь привел руководитель иранского Фонда по делам погибших Сейед Ахмад Мосави. «Имеются данные о 3468 погибших с начала конфликта», – заявил глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марте иранский Фонд по делам мучеников и ветеранов оценил общие потери страны в 1230 человек.

    Медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в провинции Тегеран.

    18 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Иран открыл воздушное пространство впервые с конца февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран снял ограничения на полеты гражданской авиации, действовавшие с конца февраля на фоне резкого обострения военного конфликта с США и Израилем.

    Исламская Республика возобновила обслуживание воздушных судов, передает РИА «Новости». Местная организация гражданской авиации подтвердила снятие ограничений на полеты.

    «В связи с закрытием воздушного пространства страны одновременно с американо-сионистской агрессией с уведомлением соответствующих органов и на основании оценки безопасности… согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в семь часов утра 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов», – отмечается в заявлении ведомства.

    Масштабные удары США и Израиля по объектам на территории Ирана начались 28 февраля. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек, однако 8 апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели.

    Прошедшие в Исламабаде переговоры не принесли результатов. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боев, США начали блокаду иранских портов, а международные посредники пытаются организовать новый раунд диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти исламской республики ранее закрыли воздушное пространство страны на неопределенный срок из-за атак Израиля.

    Экспертные группы США и Ирана на прошлой неделе завершили первый этап очных консультаций в Исламабаде.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о возможности скорого сворачивания военной операции.

    18 апреля 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник главы КСИР пригрозил приостановить добычу 15 млн баррелей нефти в день

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская Республика готова на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе и уже наметила цели на случай возобновления боевых действий, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    Иран способен на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе, заявил советник главнокомандующего КСИР Мохаммад Реза Нагди, передает ТАСС.

    «Мы можем на год остановить добычу 15 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике», – сказал он. Его выступление опубликовал телеканал SNN.

    Нагди также сообщил, что Иран уже определил объекты, по которым планирует нанести удары в случае возобновления боевых действий. По его словам, страна пока не достигла части поставленных целей, однако в Тегеране рассчитывают, что их достижение способно изменить ход всей войны.

    Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

    Тегеран подготовился к полному перекрытию этой водной артерии из-за американской морской блокады.

    Представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил уничтожением нефтяных объектов Ближнего Востока.

    18 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    WSJ: ВМС США начнут захватывать иранские торговые суда

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные намерены задерживать коммерческие корабли Тегерана в международных водах, чтобы усилить экономическое давление на исламскую республику, пишет Wall Street Journal.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют проводить морские операции против торгового флота исламской республики, передает РИА «Новости».

    Подобные действия призваны заставить местные власти возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе и пойти на уступки по ядерной программе.

    «Вооруженные силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица. Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока», – говорится в публикации газеты Wall Street Journal.

    Ранее представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    Пентагон ранее объявил о готовности брать под контроль корабли у берегов Ирана.

    18 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Президент Бразилии похвалил Испанию за отказ США

    Tекст: Мария Иванова

    Во время официального визита в Мадрид бразильский лидер Лула да Силва назвал смелым отказ Испании предоставить Соединенным Штатам свое воздушное пространство для ударов по Ирану.

    Власти Испании приняли верное решение, запретив военным самолетам США использовать территорию страны для вылетов против Ирана, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    «Я бы хотел похвалить Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», – отметил политик во время визита в королевство, передает ТАСС.

    Ранее Бразилия и Испания выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость поиска мирного урегулирования конфликта путем дипломатических переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании запретили Соединенным Штатам использовать военные базы для ударов по Ирану.

    В ответ глава Белого дома пригрозил Мадриду полной торговой блокадой.

    Главное
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Литва и Латвия запретили пролет самолета Фицо на День Победы в Москву
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии
    Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности