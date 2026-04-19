Эксперт рассказал о возможной судьбе семьи Усольцевых под Красноярском

Tекст: Денис Тельманов

Гид по Белогорью Алексей Исиченко высказал мнение, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы с дочерью могли провалиться между скал или заблудиться в горной местности Красноярского края, передает ТАСС.

По его словам, отсутствие следов объясняется сложным рельефом и многочисленными тропами, а также возможной паникой и дезориентацией.

Семья исчезла в сентябре 2025 года во время похода, поиски были начаты спустя несколько дней после того, как Ирина Усольцева не пришла на работу.

В автомобиле пропавших нашли крупную сумму денег, однако туристического снаряжения не обнаружили. Очевидцы видели семью в легкой одежде по дороге на гору, а последний раз телефон главы семьи был в сети вечером в день исчезновения.

Следствие изначально рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Впоследствии версия о побеге была отвергнута на основании собранных доказательств. Решение о возобновлении поисков принято на май, после схода снега.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил о намерении продолжать поиски матери, отчима и сестры, исчезнувших полгода назад в красноярской тайге.

Семья туристов Усольцевых с пятилетней девочкой исчезла в Красноярском крае у Минской петли, которую часто путают с Манской. Спасатели обследовали 58 км тайги на снегоходах и пешком, но поиски семьи результата пока не дали.