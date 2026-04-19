WSJ сообщил о решении Трампа не захватывать остров Харк

Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство

Tекст: Андрей Резчиков

«Я считаю, что министр абсолютно прав. Скорее всего – это видно по контексту – в первую очередь речь идет о европейских дипломатах. Произошло падение не просто профессионального, а человеческого уровня: люди недостаточно воспитаны и образованы», – отметил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, бывший эмиссар МИД по правам человека.

Одним из ярких примеров современной дипломатической нормы на Западе собеседник назвал стиль главы евродипломатии Каи Каллас, «которая каждый день выдает на-гора какой-то бред и безумие». «Конечно, Лавров имел в виду не абсолютно всех коллег, но значительное их число. Сегодня откровенное хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков», – подчеркнул Долгов.

Также вызывает удивление, что игнорирование элементарных норм вежливости происходит именно со стороны европейских дипломатов. «Европа всегда была известна высоким уровнем образования и культурного развития. Но это все осталось в прошлом. Россия не опускается до этого хамства, на что недвусмысленно указал Лавров. Мы продолжаем придерживаться цивилизованных правил общения, но при том понимании, что спуску мы никому не дадим, хамить и оскорблять нас никому не позволим. Но мы не позволим это делом, а не ответными оскорблениями», – подчеркивает спикер.

По его словам, даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, «а сегодня, к сожалению, другая ситуация». «Ими пересечены большинство красных линий. Это чувствуется во всем. Даже не общаясь повседневно с такими «недодипломатами», чувствуешь через публичную сферу. Распустились, конечно», – заключил спикер.

Что касается личного опыта Долгова в период активного занятия дипломатией, «то такого разгула охлократии (власти толпы), как сейчас происходит на Западе, конечно, не было».

«Дипломаты отвечали на поздравления, на официальные и рабочие сообщения. Понятно, что далеко не со всеми западными коллегами были нормальные и хорошие отношения, но большая часть из них могла разграничить профессиональное и личное. У нас было много расхождений и противоречий в позициях и подходах, довольно жестких столкновений по самым разным вопросам – от бывшей Югославии до Ближнего Востока. Спорили до хрипоты, но большинство коллег не опускались до личных оскорблений, попыток унизить. Жесткую позицию можно выразить вполне цивилизованными методами», – отметил дипломат.

Новое поколение европейских дипломатов, по мнению собеседника, в значительной мере ведет себя как «братва». «Их профессиональные методы и стиль личного общения очень смахивают на методы братвы, но с некоторым отличием. За значительной частью братвы была какая-то определенная сила, хотя и нелегальная. А за этими политиками и дипломатами никакой силы нет. Это бессилие в борьбе с Россией и в целом в мировых делах только разжигает их эмоции и злопыхательство», – пояснил Долгов.

В ходе участия в Анталийском дипломатическом форуме министру иностранных дел России Сергею Лаврову задали вопрос о том, взаимодействие с кем из иностранных партнеров оставило наибольший след в его памяти. В ответ министр поделился наблюдениями о поведении молодых иностранных дипломатов, которые склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

«Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить», – рассказал Лавров.

Министр охарактеризовал таких коллег как «новое поколение желающих», противопоставляя их классической школе дипломатии, где соблюдение этикета и ответная реакция на официальные обращения считались обязательными.

Это высказывание стало не просто комментарием о правилах хорошего тона, а характеристикой смены поколений в мировой дипломатии и девальвации традиционных норм взаимодействия. Ответ стал частью более широкой критики западных политиков, которые, по мнению Лаврова, подменяют профессиональный диалог лозунгами и ультиматумами.

Год назад на этой же площадке Лавров тоже критиковал манеры западных коллег, а его самого модератор дискуссии назвал «рок-звездой дипломатии».