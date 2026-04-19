США назвали пуски баллистических ракет КНДР угрозой

Tекст: Денис Тельманов

Объединенное командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщило, что баллистические ракеты КНДР были выпущены с восточного побережья страны около 06.10 по местному времени, передает РИА «Новости».

Ракеты пролетели приблизительно 140 километров и упали в районе восточного побережья Корейского полуострова. По данным ОКНШ, полет ракет не фиксировался над территорией или исключительной экономической зоной Японии.

В комитете отметили, что точные характеристики ракет в настоящее время анализируются экспертами Южной Кореи и США.

Южнокорейские и американские разведслужбы заранее отслеживали признаки подготовки к запуску и обменивались информацией с Японией. Военные подчеркнули, что сохраняют готовность к «подавляющему ответу» на любые провокации со стороны КНДР и внимательно отслеживают дальнейшие действия Пхеньяна.

Индо-Тихоокеанское командование США (USINDOPACOM) уточнило, что запуск баллистических ракет КНДР не представляет непосредственной угрозы военным или территории США, а также их союзникам.

«Мы проинформированы о запусках ракет и консультируемся с нашими союзниками и партнерами. На основании текущего анализа, событие не представляет непосредственной угрозы военным или территории США, или нашим союзникам», – говорится в заявлении командования.

