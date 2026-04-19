    19 апреля 2026, 05:53 • Новости дня

    США назвали пуски баллистических ракет КНДР угрозой

    Tекст: Денис Тельманов

    Баллистические ракеты, выпущенные КНДР на рассвете, пролетели около 140 километров и не достигли исключительной экономической зоны Японии.

    Объединенное командование начальников штабов Республики Корея (ОКНШ) сообщило, что баллистические ракеты КНДР были выпущены с восточного побережья страны около 06.10 по местному времени, передает РИА «Новости».

    Ракеты пролетели приблизительно 140 километров и упали в районе восточного побережья Корейского полуострова. По данным ОКНШ, полет ракет не фиксировался над территорией или исключительной экономической зоной Японии.

    В комитете отметили, что точные характеристики ракет в настоящее время анализируются экспертами Южной Кореи и США.

    Южнокорейские и американские разведслужбы заранее отслеживали признаки подготовки к запуску и обменивались информацией с Японией. Военные подчеркнули, что сохраняют готовность к «подавляющему ответу» на любые провокации со стороны КНДР и внимательно отслеживают дальнейшие действия Пхеньяна.

    Индо-Тихоокеанское командование США (USINDOPACOM) уточнило, что запуск баллистических ракет КНДР не представляет непосредственной угрозы военным или территории США, а также их союзникам.

    «Мы проинформированы о запусках ракет и консультируемся с нашими союзниками и партнерами. На основании текущего анализа, событие не представляет непосредственной угрозы военным или территории США, или нашим союзникам», – говорится в заявлении командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по лагерю своих же наемников из Бразилии. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что в ряды украинской армии массово зачисляют людей с наркотической зависимостью из-за фиктивных медицинских заключений.

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

    @ Bao Dandan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время работы при ООН в 1990-е годы американская коллега Мадлен Олбрайт делала для российского дипломата исключение, позволяя ему нарушать строгие антитабачные правила, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

    Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

    В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

    Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

    В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.

    18 апреля 2026, 09:37 • Новости дня
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявления Украины, направленные на искажение исторической памяти, можно прокомментировать лишь пословицей «в семье не без урода», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что заявления Киева, искажающие историческую память, можно охарактеризовать русской пословицей «в семье не без урода», передает ТАСС.

    Она отметила, что подобные попытки фальсификации особенно заметны накануне Дня памяти жертв советского народа, который впервые пройдет 19 апреля.

    Захарова подчеркнула, что участие некоторых украинцев, чьи предки сражались во Второй мировой войне, в подобных искажениях истории вызывает сожаление. Она напомнила, что подобные тенденции наблюдались и среди молодежи в России в 1980-90-е годы, когда молодые люди вели легкомысленные разговоры о преимуществах распространения влияния Третьего рейха на Восток.

    Дипломат отметила, что участники таких рассуждений часто не знали, что план «Ост» предполагал не расширение территорий, а «очищение» их от местного населения. В частности, по словам Захаровой, славянам отводилась роль прислуги для «высшей расы» либо предписывалось уничтожение, если они признавались негодными для функционирования.

    Захарова также затронула проблему распространения фальсификаций в исторической литературе. Она напомнила о книгах Виктора Суворова (Резуна), который был, по ее словам, предателем, завербованным в Швейцарии и переброшенным в Британию, где и создал свои работы, выдаваемые за исторические исследования.

    В завершение Захарова призвала в первую очередь сохранять историческую память внутри России, прежде чем критиковать другие страны. Она подчеркнула: «Будем сами сохранять историческую память, будем знать историю, будем чтить свято наших героев. И остальные за нами потянутся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России осудила украинского депутата Наталью Пипу за попытку очернить память советских ветеранов.

    Ранее дипломат сравнила планы Запада по уничтожению населения Украины с замыслами Гитлера относительно славян.

    Мария Захарова также выразила уверенность в скором освобождении Киева от нацистской идеологии.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    18 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Убивший полицейского в Оренбургской области дезертир арестован

    Tекст: Мария Иванова

    Военнослужащий Сергей Басалаев арестован после вооруженного нападения на правоохранителей, приведшего к гибели одного сотрудника и ранению еще троих.

    Фигурант уголовного дела находился в федеральном розыске за дезертирство в период мобилизации, сообщает сайт Следственного комитета. Оперативники прибыли за беглецом 16 апреля в поселок Аккермановка.

    Во время задержания мужчина применил огнестрельное оружие. Жертвой стрельбы стал один полицейский, трое его коллег получили ранения. После нападения злоумышленнику удалось временно скрыться с места преступления.

    Силовики поймали беглеца 18 апреля благодаря совместной операции спецподразделений ФСБ, Росгвардии и МВД. Военные следователи предъявили рядовому обвинения по статьям об убийстве, покушении на жизнь силовиков и самовольном оставлении части.

    По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Оренбургской области злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции при попытке задержания. В результате инцидента один правоохранитель погиб.

    Позже силовики задержали оказавшего вооруженное сопротивление мужчину.

    18 апреля 2026, 16:23 • Новости дня
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В 2014 году Владимир Зеленский призывал предоставить жителям Донбасса законное право говорить на русском языке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров сообщил, что Владимир Зеленский летом 2014 года просил дать жителям Донбасса возможность говорить на русском языке. По словам Лаврова, Зеленский тогда подчеркивал, что Россия и Украина являются братскими народами с общей историей и культурой, передают «Вести».

    «Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», – привел слова Зеленского Лавров на полях Антальского дипломатического форума.

    Позднее, отметил Лавров, Зеленский стал заявлять в интервью, что тем, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, стоит уезжать в Россию.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются».

    Владимир Зеленский публично называл жителей Донбасса террористами.

    Также Сергей Лавров посоветовал киевским властям выполнять статьи конституции о правах национальных меньшинств.

    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    18 апреля 2026, 18:47 • Новости дня
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад

    Tекст: Вера Басилая

    Британское издание Daily Express назвало пугающим заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам.

    Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Моджтаба Хаменеи о нанесении нового поражения Соединенным Штатам вызвало обеспокоенность на Западе, передает РИА «Новости».

    Daily Express охарактеризовал угрозу как пугающую и отметил, что Хаменеи выступил с сенсационным обращением, одновременно резко осудив президента США и американские войска.

    В публикации отмечается, что иранский лидер сделал акцент на возможности страны дать отпор Соединенным Штатам в случае необходимости.

    Официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что иранские Вооруженные силы восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом. Такое решение было принято из-за блокады со стороны США, что усилило напряженность в регионе.

    Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил нанести новое поражение США и Израилю.

    Вооруженные силы Исламской Республики восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской блокады.

    После этого неизвестные атаковали два торговых судна в акватории пролива.

    18 апреля 2026, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза

    @ NASA

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если переговорный процесс будет сорван, то в течение нескольких дней возможно возобновление боевых действий против Ирана, у которого достаточно ресурсов по блокировке Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин. В субботу Иран менее чем через сутки восстановил перекрытие Ормуза.

    «Развязка данного кризиса зависит от того, как сложатся переговоры между Ираном и США, которые продолжаются сейчас. Возможно заключение предварительного рамочного соглашения с фиксацией базовых положений, что позволит продлить перемирие на месяц или даже больше. За это время можно будет выйти на финальные договоренности», – предположил военный эксперт Юрий Лямин.

    Также не исключен срыв переговоров и возвращение боевых действий в течение ближайших дней. «Но есть надежда, что перемирие все-таки будет продлено, а пока нестабильная ситуация будет сохраняться. Какой вариант будет в итоге, сейчас не знает никто», – добавляет спикер.

    При этом ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) обладают достаточными ресурсами для длительного физического перекрытия Ормузского пролива, даже с учетом присутствия Пятого флота США и возможностей противоминной борьбы коалиции с участием почти полусотни стран.

    «Иран минимально использует свои возможности для перекрытия Ормузского пролива, а реальных военных ресурсов у страны намного больше. При желании Иран может заминировать и Персидский залив, что приведет к полной длительной остановке всего судоходства в данной акватории», – полагает Лямин.

    По его словам, для минирования Иран использует небольшие моторные лодки, на борту которых можно перевозить по две-четыре мины. «У Ирана таких лодок около тысячи. Все они расположены на скрытых в горах базах возле побережья», – рассказал эксперт.

    Кроме того, у Ирана есть береговые ракетные комплексы и дроны-камикадзе, благодаря которым корабли Пятого флота США, отвечающие за морскую блокаду Исламской Республики, сосредоточены на безопасном расстоянии – преимущественно в Оманском заливе и Аравийском море.

    «Американские корабли стараются не подходить близко к Ормузскому проливу и Персидскому заливу, чтобы не рисковать. Поэтому говорить сейчас о каком-то разминировании, о чем заявлял президент США, не приходится», – добавил Лямин.

    В субботу стало известно о восстановлении Ираном военного контроля над Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Так Тегеран ответил на американскую морскую блокаду иранских портов.

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении представителя центрального штаба иранского командования Эбрахима Зольфагари.

    Американцы блокируют морской трафик через иранские порты с 13 апреля. В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Ранее источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана дал понять, что свободное судоходство в регионе напрямую увязано с соблюдением режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Если действующее перемирие окажется нарушенным, водная артерия будет немедленно заблокирована вооруженными силами Ирана.

    Впервые в современной истории Иран полностью перекрыл движение в Ормузском проливе в конце февраля – начале марта этого года. Хотя Тегеран десятилетиями угрожал сделать это в ответ на санкции, до 2026 года пролив никогда не закрывался для судоходства целиком.

    Накануне МИД Ирана объявил о временном открытии пролива для коммерческих судов на период перемирия между Израилем и шиитской группировкой «Хезболла». Но спустя меньше суток Иран вновь восстановил «строгий контроль» и закрыл Ормуз.

    18 апреля 2026, 19:18 • Новости дня
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек

    В больнице Киева умерла шестая жертва стрельбы в Голосеевском районе

    Tекст: Мария Иванова

    Количество погибших в результате вооруженного инцидента в украинской столице возросло до шести человек после смерти госпитализированной 30-летней женщины.

    Об увеличении числа жертв трагедии рассказал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

    «Только что в больнице умерла женщина, госпитализированная после стрельбы. Ее личность устанавливают, женщине было около 30 лет. Таким образом, всего в результате стрельбы уже шестеро погибших», – написал киевский градоначальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете. Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал о пяти погибших и десяти раненых.

    18 апреля 2026, 10:11 • Новости дня
    Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью

    Президент Польши Навроцкий уронил снюс при обсуждении запрета электронных сигарет

    Президент Польши выронил пакетик со снюсом во время интервью
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава польского государства Кароль Навроцкий прямо во время интервью случайно выронил никотиновую подушечку, которую под смех студии поднял и вернул ему ведущий.

    Во время беседы на YouTube-канале Zero Кароль Навроцкий достал из внутреннего кармана пиджака никотиновую подушечку, которая затем упала на пол, передает ТАСС.

    Один из присутствующих ведущих поднял предмет и вернул политику. Ситуация вызвала смех в студии, после чего интервьюер объяснил зрителям причину веселья.

    «Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», – обратился журналист к автору заданного вопроса. Ранее в ходе разговора обсуждалась инициатива правительства о запрете продажи электронных сигарет и никотиновых стиков. Навроцкий признался в сложности принятия подобного решения.

    До этого политик отмечал, что данный запрет касается его лично, поэтому об этом знает вся страна. Ранее главу государства неоднократно замечали за употреблением стимулирующих веществ на публике. Подобные случаи происходили на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и во время предвыборных теледебатов.

    Сам лидер подчеркивал отсутствие намерений отказываться от употребления снюса, так как не видит в этой привычке ничего предосудительного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский лидер заявлял о начале употребления снюса два года назад по совету коллег из спецслужб.

    На сессии Генассамблеи ООН участники обратили внимание на видеозапись с использованием стимулятора президентом.

    Во время предвыборных теледебатов с мэром Варшавы в прошлом году политик положил себе в рот пакетик с никотином.

    18 апреля 2026, 17:44 • Новости дня
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о поступлении новых предложений от США через пакистанского посредника, которые сейчас изучаются Тегераном, следует из заявления высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана.

    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта во время визита командующего армией Пакистана Асима Мунира в Тегеран, передает РИА «Новости».

    В заявлении высшего совета национальной безопасности Ирана отмечается, что предложения были представлены через пакистанского военного, выступившего посредником, и в настоящее время они находятся на рассмотрении иранской стороны.

    В сообщении подчеркивается, что переговоры между США и Ираном продолжаются на фоне недавних военных столкновений.

    Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.

    СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

    Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.

    18 апреля 2026, 17:25 • Новости дня
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков, сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. Так он отреагировал на слова министра Сергея Лаврова о невоспитанности нового поколения иностранных дипломатов.

    «Я считаю, что министр абсолютно прав. Скорее всего – это видно по контексту – в первую очередь речь идет о европейских дипломатах. Произошло падение не просто профессионального, а человеческого уровня: люди недостаточно воспитаны и образованы», – отметил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов, бывший эмиссар МИД по правам человека.

    Одним из ярких примеров современной дипломатической нормы на Западе собеседник назвал стиль главы евродипломатии Каи Каллас, «которая каждый день выдает на-гора какой-то бред и безумие». «Конечно, Лавров имел в виду не абсолютно всех коллег, но значительное их число. Сегодня откровенное хамство и манкирование всеми элементарными правилами приличия, а не только дипломатическими нормами, стало нормой у западных дипломатов и политиков», – подчеркнул Долгов.

    Также вызывает удивление, что игнорирование элементарных норм вежливости происходит именно со стороны европейских дипломатов. «Европа всегда была известна высоким уровнем образования и культурного развития. Но это все осталось в прошлом. Россия не опускается до этого хамства, на что недвусмысленно указал Лавров. Мы продолжаем придерживаться цивилизованных правил общения, но при том понимании, что спуску мы никому не дадим, хамить и оскорблять нас никому не позволим. Но мы не позволим это делом, а не ответными оскорблениями», – подчеркивает спикер.

    По его словам, даже в годы холодной войны не было принято лично оскорблять оппонентов, «а сегодня, к сожалению, другая ситуация». «Ими пересечены большинство красных линий. Это чувствуется во всем. Даже не общаясь повседневно с такими «недодипломатами», чувствуешь через публичную сферу. Распустились, конечно», – заключил спикер.

    Что касается личного опыта Долгова в период активного занятия дипломатией, «то такого разгула охлократии (власти толпы), как сейчас происходит на Западе, конечно, не было».

    «Дипломаты отвечали на поздравления, на официальные и рабочие сообщения. Понятно, что далеко не со всеми западными коллегами были нормальные и хорошие отношения, но большая часть из них могла разграничить профессиональное и личное. У нас было много расхождений и противоречий в позициях и подходах, довольно жестких столкновений по самым разным вопросам – от бывшей Югославии до Ближнего Востока. Спорили до хрипоты, но большинство коллег не опускались до личных оскорблений, попыток унизить. Жесткую позицию можно выразить вполне цивилизованными методами», – отметил дипломат.

    Новое поколение европейских дипломатов, по мнению собеседника, в значительной мере ведет себя как «братва». «Их профессиональные методы и стиль личного общения очень смахивают на методы братвы, но с некоторым отличием. За значительной частью братвы была какая-то определенная сила, хотя и нелегальная. А за этими политиками и дипломатами никакой силы нет. Это бессилие в борьбе с Россией и в целом в мировых делах только разжигает их эмоции и злопыхательство», – пояснил Долгов.

    В ходе участия в Анталийском дипломатическом форуме министру иностранных дел России Сергею Лаврову задали вопрос о том, взаимодействие с кем из иностранных партнеров оставило наибольший след в его памяти. В ответ министр поделился наблюдениями о поведении молодых иностранных дипломатов, которые склонны игнорировать даже официальные поздравительные телеграммы.

    «Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить», – рассказал Лавров.

    Министр охарактеризовал таких коллег как «новое поколение желающих», противопоставляя их классической школе дипломатии, где соблюдение этикета и ответная реакция на официальные обращения считались обязательными.

    Это высказывание стало не просто комментарием о правилах хорошего тона, а характеристикой смены поколений в мировой дипломатии и девальвации традиционных норм взаимодействия. Ответ стал частью более широкой критики западных политиков, которые, по мнению Лаврова, подменяют профессиональный диалог лозунгами и ультиматумами.

    Год назад на этой же площадке Лавров тоже критиковал манеры западных коллег, а его самого модератор дискуссии назвал «рок-звездой дипломатии».

    18 апреля 2026, 19:50 • Новости дня
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    @ Francesco Fotia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В книге журналиста Wall Street Journal Бояна Панчевски сообщается, что Владимир Зеленский лично дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северные потоки».

    Журналист Wall Street Journal Бояна Панчевски, ссылаясь на беседы с непосредственными участниками событий и сотрудниками спецслужб, отмечает, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный специально поставил Зеленского в известность о готовящейся операции, чтобы переложить на него юридическую ответственность, передает РИА «Новости».

    В книге говорится: «Когда операция начала обретать черты, Залужный поставил Зеленского в известность, чтобы спасти свою шкуру», – такую формулировку привел Панчевски со ссылкой на двух осведомленных собеседников. Журналист отмечает, что обычно Залужный не информировал Зеленского о деталях операций на Украине, но в случае с «зарубежной авантюрой» проявил осторожность.

    Летом 2022 года, по данным расследования, о готовящейся диверсии узнало ЦРУ. Американская сторона потребовала от Киева отказаться от плана подрыва, после чего Зеленский якобы приказал Залужному свернуть операцию. Однако бывший главком, как сообщает Панчевски, проигнорировал распоряжение.


    В январе немецкие СМИ сообщали, что Верховный федеральный суд Германии счел Украину заказчиком взрывов на газопроводах.

    В 2024 году СМИ сообщали, что Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков».

    Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель и лидер левой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт  потребовали прекратить финансовую поддержку Киева.

    18 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Лавров высмеял название коалиции союзников Киева

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны, оказывающие поддержку Киеву, рискуют в скором времени утратить энтузиазм и стать «коалицией отжелавших», заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме прокомментировал инициативы по созданию новых союзов вместо НАТО, передает ТАСС.

    По его словам, предлагается сформировать блок с участием Евросоюза, Турции, Британии и Украины.

    «Причем Владимир Зеленский очень быстро подхватил эту идею. Сказал, что украинцы будут ядром, сердцевиной, гарантией успеха всего этого блока», – указал министр. При этом он напомнил слова руководителя украинской разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который признавал отсутствие у страны собственных ресурсов для ведения боевых действий.

    Российский дипломат отметил, что текущие объединения напоминают «коалицию желающих казаться настоящими», которая вскоре может трансформироваться в «коалицию отжелавших».

    «Движение идет в сторону чего-то наподобие «коалиции желающих». Вот они придумали это название, но сейчас они больше похожи на коалицию желающих казаться настоящими, казаться действительными. У меня такое ощущение, что очень скоро это превратится в «коалицию отжелавших». Не вижу я, как национальные интересы европейских стран могут быть удовлетворены навязыванием откровенно реваншистской, милитаризованной политики», – отметил российский димпломат.

    Кроме того, министр подчеркнул стремление Запада превратить Украину в источник глобальной опасности. Он напомнил, что уже в третий раз в современной истории подобная угроза может исходить именно с территории Европы.

    Ранее глава МИД России рассказал о планах западных стран по формированию нового военного альянса с ключевым участием Украины.

    До этого инистр назвал участников так называемой «коалиции желающих» выдающими себя за действительных людьми.

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на попытки этой группы европейских государств сорвать мирное урегулирование.

    18 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Петросян обвинил Фицо в копировании шутки про Россию
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Юморист Евгений Петросян отметил, что шутка Роберта Фицо о России повторяет его высказывание, прозвучавшее в программе «Петросян Шоу» в 2016 году.

    Петросян заявил в своем telegram-канале, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил его шутку, прозвучавшую еще в 2016 году в программе «Петросян Шоу», передает Ura.Ru.

    По словам Петросяна, сейчас в соцсетях и политических телепередачах обсуждают, как глава словацкого правительства фактически повторил его остроту, лишь немного изменив детали – в оригинале речь шла о берцах, а не о ботинках.

    Петросян отметил, что, вероятно, правильно произнес эту шутку еще десять лет назад. Он указал на совпадение содержания высказываний, подчеркнув, что оригинальная шутка прозвучала в большом фельетоне передачи.

    Роберт Фицо ранее заявил, что в Евросоюзе существует стратегия, цель которой – «поставить Россию на колени», однако, по его словам, союз не может добиться этого и своими попытками только подрывает свой авторитет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал бывшего главу правительства Британии Бориса Джонсона за попытки поставить Россию на колени.

    Бывший премьер Словакии Игорь Матович назвал Фицо «вероломным хорьком» из-за его участия в российском шоу.

    Глава правительства Словакии отверг обвинения Киева в оскорбительной риторике по отношению к Украине.

