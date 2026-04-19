Спасатели обследовали 58 км тайги в поисках семьи Усольцевых

Tекст: Денис Тельманов

Спасатели продолжают поиски семьи Усольцевых, которые пропали осенью 2025 года в Кутурчинском Белогорье, передает ТАСС. По данным профессионального аварийно-спасательного формирования «Спасатель», накануне сотрудники вновь обследовали на снегоходах 58 километров горно-таежной местности и прошли еще 5 километров пешком, однако найти пропавших пока не удалось.

В поисковой операции участвуют пять человек, а также добровольцы и беспилотник, предоставленный отрядом «ЛизаАлерт». Представитель поисковиков Серафима Чооду отметила, что дроны позволяют оперативнее оценивать труднодоступные участки. Добровольцы также оценивают перспективы и масштаб дальнейших работ.

Семья Усольцевых – супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью – пропала в сентябре 2025 года во время туристического похода. Их исчезновение стало известно после того, как Ирина не вышла на работу, а в их автомобиле были обнаружены деньги, но отсутствовало туристическое снаряжение.

По словам следователей, супругов в легкой одежде видели другие туристы по пути на гору, а телефон Сергея последний раз был активен вечером в день исчезновения.

Следствие рассматривало три основные версии: несчастный случай, преступление или побег. Однако версия о побеге была официально исключена из-за отсутствия подтверждающих улик. Активная фаза поисков возобновится в мае, когда в регионе сойдет снег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семья туристов Усольцевых с пятилетней девочкой пропала в Красноярском крае у Минской петли.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил о намерении продолжать поиски матери, отчима и сестры. Дроны с тепловизорами, отправленные на поиски, фиксировали светящиеся точки в тайге.

