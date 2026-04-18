  КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    18 апреля 2026, 23:46 • Новости дня

    Trump Organization решила построить самый высокий небоскреб в Тбилиси

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Грузии появится новый небоскреб Trump Tower Tbilisi высотой около 70 этажей, который станет самым высоким зданием города.

    Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя партнеров проекта сообщила, что компания Trump Organization и ее партнеры планируют построить в Тбилиси многофункциональный комплекс высотой примерно 70 этажей.

    Новый небоскреб, получивший название Trump Tower Tbilisi, станет самым высоким зданием в грузинской столице.

    По данным издания, в небоскребе разместятся элитные жилые резиденции и торговые площади.

    Проект разрабатывается американской архитектурной фирмой Gensler совместно с грузинскими девелоперами Archi Group и Biograpi Living. Кроме того, в реализации участвует нью-йоркская компания Sapir Organization.

    Хотя Дональд Трамп не участвует в текущем управлении Trump Organization с 2017 года, руководством занимаются его сыновья Эрик и Дональд-младший в качестве исполнительных вице-президентов.

    Сам американский лидер продолжает контролировать компанию через слепой траст и остается ее главным руководителем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп представил проект небоскреба для будущей президентской библиотеки в Майами. Trump Organization также запустил собственную мобильную сеть и анонсировал выпуск фирменного смартфона, который будут собирать в США.

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

    Сергей Лавров вспомнил о приглашениях Мадлен Олбрайт покурить в библиотеке отеля

    @ Bao Dandan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время работы при ООН в 1990-е годы американская коллега Мадлен Олбрайт делала для российского дипломата исключение, позволяя ему нарушать строгие антитабачные правила, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

    Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

    В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

    Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

    В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.

    Комментарии (12)
    16 апреля 2026, 09:51 • Новости дня
    Грузия «разрушила» миф о немецкой точности

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Германии разрушил своим отношением к Грузии «миф о немецкой точности», заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью компании «Рустави-2».

    Комментируя отказ Берлина менять с 2024 года сведения о руководстве Грузии на сайте МИД Германии, глава грузинской дипломатии отметила, что это происходит «несмотря на неоднократные призывы Тбилиси».

    «Разрушен миф о немецкой точности», – сказала она.

    «Сожалею, что МИД Германии проявляет такое упрямство и не делает даже небольшой шаг (нам навстречу)», - отметила Мака Бочоришвили.

    «Мы не наивны, чтобы верить, что это техническое недоразумение, которое два года не могут исправить сотрудники МИД Германии, – заявила она. – Мы этого не примем. Германия должна проявить волю и разместить о Грузии верную информацию».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство иностранных дел Грузии в официальной ноте потребовало от правительства Германии обновить официальный сайт внешнеполитического ведомства, которое продолжает указывать президентом Саломе Зурабишвили, чьи полномочия истекли в конце 2024 года. МИД Германии также продолжает указывать министром иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, который уже давно не занимает этот пост, а назначен послом в Великобританию.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал отношение МИД Германии к Грузии «дешевым».

    Комментарии (4)
    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 15:57 • Новости дня
    Грузинское ТВ отключило трансляцию ЧЕ по дзюдо перед исполнением гимна России
    @ Nikola Kristc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», которое транслирует в прямом эфире чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси, ушло на рекламную пазу в тот момент, когда должен был прозвучать гимн России в честь россиянина Тимура Арбузова, выигравшего первенство континента у трехкратного чемпиона мира и Европы грузина Тато Григалашвили.

    После финала, в котором Арбузов выглядел намного сильнее в весовой категории до 81 килограмма, российский и грузинский дзюдоисты обнялись и пожали друг другу руки.

    Трансляцию возобновили уже во время поединка за третье место в весовой категории 90 кг.

    В субботу российский дзюдоист Арбузов завоевал золото чемпионата Европы.

    Ранее в 2025 году Арбузов уже успел отличиться, завоевав золотые награды на мировом первенстве в Будапеште и чемпионате Европы в Подгорице. Кроме того, в феврале он был признан «Спортсменом года» по версии Международной федерации дзюдо (IJF).

    Российские атлеты выступают на турнире в столице Грузии со своими национальными символами – флагом и гимном. Такое решение было принято исполкомом IJF в ноябре 2025 года. В Тбилиси работают и российские рефери.

    Другой россиянин Мурад Чопанов на этой неделе выиграл золото на чемпионате Европы в Тбилиси.

    Комментарии (12)
    17 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией при помощи ракет.

    «Россия – огромная территория, там ничего они (США) не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России», – сказал он в интервью RT, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что ситуация с Ираном подтверждает его слова о неэффективности ракетных ударов против большой страны. По мнению белорусского лидера, «факты показали, что США должны остановиться».

    Ранее Лукашенко посоветовал США «не лезть в Китай», если они не могут справиться с Ираном.

    Комментарии (6)
    17 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Захарова: Санкции Грузии приведут к отмене рейсов в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Потенциальное присоединение Тбилиси к европейским рестрикциям против Москвы повлечет за собой прекращение полетов и ужесточение визового режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Введение Грузией антироссийских санкций по требованию Европейского союза приведет к остановке авиасообщения с Россией, передает RT. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Что это будет означать для Грузии в конкретном плане? Например, прекращение авиасообщения с Россией, введение жесткого визового режима», – подчеркнула дипломат.

    Она также добавила, что подобные ограничения, принимаемые в обход Совета Безопасности ООН, являются нелегитимными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили рассказал о зависти западных послов из-за отсутствия антироссийских санкций. Ранее бывший американский посол Келли Дегнан потребовала от руководства страны присоединиться к ограничениям против Москвы. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе спрогнозировал экономический коллапс в случае введения прямых рестрикций.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:05 • Новости дня
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США

    МИД сообщил о частичном возобновлении диалога Москвы и Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между двумя государствами начали постепенно восстанавливаться, однако говорить о полноценном урегулировании кризиса пока преждевременно из-за продолжающейся санкционной политики, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    Дробинин в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Москва и Вашингтон частично возобновили диалог, но говорить о нормализации отношений пока рано, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас правильнее говорить о частичном прогрессе по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена, когда связи были практически полностью оборваны по инициативе Вашингтона.

    Дробинин отметил, что команда президента США демонстрирует готовность обсуждать урегулирование кризиса на Украине. Однако, по его словам, «практические действия американцев вызывают большие сомнения в их готовности к работе по формированию справедливого миропорядка». Он напомнил о продолжающейся санкционной кампании против России, военно-разведывательной поддержке Киева, а также агрессивных действиях США в отношении Венесуэлы и Ирана.

    В другом интервью Дробинин рассказал, что американцы заверяют о приверженности договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на Аляске были согласованы российско-американские подходы к украинскому урегулированию, и обе стороны подтверждают верность этим договоренностям.

    Дипломат добавил, что команда президента Трампа использует один состав переговорщиков по Украине и ближневосточному урегулированию, из-за чего украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    Лавров подчеркнул, что Москва готова к диалогу по вопросам экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о замедлении темпов нормализации российско-американских отношений.

    Комментарии (2)
    16 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Песков заявил о минимизации последствий санкций для России

    Песков сообщил о способности России снижать ущерб от санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не первый год живет под грузом незаконных санкций, которые считает нарушающими международное право, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия на протяжении длительного времени находится под давлением санкций, которые считает незаконными, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию минфина США о новых ограничениях.

    «Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую нефть во время иранского конфликта.

    Президент Владимир Путин заявил о полном крахе западных карательных мер против страны.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 11:26 • Новости дня
    Спецслужбы Грузии расшифровали нового зарубежного координатора радикальных протестов

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Программный директор «Пражского центра гражданского общества» Игорь Блажевич стал новым координатором подготовки акций радикальной грузинской оппозицией, об этом известно Службе госбезопасности Грузии, сообщила телекомпания «Имеди».

    «СГБ Грузии располагает необходимой информацией, в том числе от зарубежных коллег, и готовит правовое реагирование», - отметила телекомпания, которая утверждает, что с помощью Блажевича готовятся «новые революционные сценарии».

    По данным этого СМИ, Блажевич «проводит тренинги и дает конкретные задания».

    «Имеди» сообщает, что в тренингах участвуют и оппозиционеры, и представители радикальных молодежных организаций.

    Отмечается, что именно по рекомендации Блажевича оппозиционные ТВ начали сообщать о якобы намечающихся кадровых перестановках в правительстве Грузии.

    Блажевич является открытым критиком правящей «Грузинской мечты», в частности, за закон «О прозрачности иностранного финансирования». Он призывал ранее к санкциям против руководителей Грузии.

    Это не первый за последние годы пример направления в Грузию для организации «цветной революции» иностранных инструкторов. Ранее сообщалось, что курировал протесты грузинских радикалов вице-президент американской неправительственной организации Atlas Network Томас Палмер, в том числе работавший на Украине. До этого в Тбилиси проводили тренинги сербские инструкторы, прибывшие в Грузию по приглашению и при финансовой поддержке ныне закрытого администрацией президента Дональда Трампа Агентства США по международному развитию USAID. Они представляли организацию CANVAS и связаны с организацией «Отпор», устроившей в 2000 году революцию в Белграде.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 08:24 • Новости дня
    Вложения России в американские гособлигации сократились

    Российские инвестиции в гособлигации США сократились до 26 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В феврале объем активов Москвы в государственном долге США снизился на 3 миллиона, составив всего 26 млн долларов.

    В конце зимы размер активов РФ в американском госдолге составил 26 млн долларов против 29 млн месяцем ранее, передает РИА «Новости».

    Основная часть этой суммы традиционно приходится на долгосрочные бумаги.

    Структура российских инвестиций немного изменилась: сейчас в долгосрочных облигациях размещено 23 млн долларов, а в краткосрочных – 3 млн долларов. В январе эти показатели равнялись 22 млн и 7 млн долларов соответственно.

    Крупнейшим держателем американского долга остается Япония, увеличившая свои резервы до 1,24 трлн долларов. Вторую строчку уверенно занимает Британия с показателем 897,3 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, незначительно сокративший объем вложений до 693,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре объем российских вложений в американские гособлигации снизился до 29 млн долларов. До этого в марте размер портфеля уменьшился до 35 млн долларов.

    Американские казначейские бумаги стали менее привлекательными для иностранных инвесторов из-за ослабления доллара.


    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Россия заняла второе место по стоимости экспорта СПГ в страны ЕС в феврале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В феврале 2026 года российские поставщики сжиженного природного газа обеспечили 14% европейского рынка, уступив лидерство лишь американским компаниям.

    Россия по итогам февраля 2026 года заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, передает ТАСС.

    Доля российского экспорта составила 14%. Европейские страны закупили у Москвы топливо примерно на 454 млн евро, что почти вдвое меньше показателей аналогичного месяца 2025 года.

    Американские поставщики заняли первое место с долей 54,5%, экспортировав газ на 1,8 млрд евро. В целом за январь и февраль Евросоюз снизил закупки российского трубопроводного газа и СПГ вдвое – до 1,7 млрд евро. Главными импортерами сжиженного топлива из России стали Франция, Испания и Нидерланды.

    В общей стоимости импорта газа в ЕС Россия по итогам февраля оказалась на четвертом месте после США, Норвегии и Алжира. Доля Москвы составила 12,8% против 16,5% в январе. Суммарно за последний месяц зимы европейцы приобрели у российской стороны газа на 753 млн евро, что стало минимумом с ноября 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Россия заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа в Евросоюз. В октябре европейские страны приобрели у Москвы топливо на сумму 854 млн евро. В первом квартале 2025 года Евросоюз купил российского газа на 4,5 млрд евро.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    Захарова заявила о планах Запада завладеть украинским черноземом и нефтью России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о сохраняющихся у Запада стремлениях завладеть украинским черноземом и российской нефтью.

    Захарова в интервью ко Дню памяти жертв геноцида советского народа заявила, что западные страны не отказались от идеи получить контроль над украинским черноземом, российской нефтью и газом, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что речь идет о реваншизме, который выражается в желании Запада провести передел мира и ресурсов в свою пользу, добившись победы в «дележке мира».

    По словам Захаровой, подобная стратегия является проявлением колонизаторского и империалистического подхода к планете. Она добавила, что на Западе считают победу Советского Союза во Второй мировой войне случайной и недопустимой, и намерены «исправить» эту ситуацию.

    Дипломат уточнила, что речь идет не о чьих-то частных мнениях, а о глобальной политике, которая получила широкое распространение среди западных элит.

    Ранее Мария Захарова заявила о ведении странами Запада полномасштабной гибридной войны ради сохранения глобального господства.

    Также дипломат напомнила о наличии у России «губозакаточной машинки» для западных реваншистов.

    Комментарии (0)
    17 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    Американский разведчик Artemis II заметили над Черным морем

    США направили самолет-разведчик Artemis II к российским границам над Черным морем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном для радиолокационной разведки бизнес-джете Artemis II.

    Американский самолет-разведчик совершает полет над акваторией Черного моря недалеко от границ России, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело из румынского города Констанца около девяти часов утра по московскому времени.

    Пролетев мимо Крымского полуострова и приблизившись к границе России и Грузии, самолет развернулся. Вернувшись к аэропорту вылета, он начал второй круг над акваторией, вновь направляясь в сторону Грузии.

    В операции задействован бизнес-джет Bombardier Challenger 650, переоборудованный компанией Leidos для нужд радиолокационной разведки. Военная модификация самолета носит название Artemis II.

    По заказу Пентагона создано лишь две такие машины, вторая из которых сошла с конвейера в конце 2022 года. Они предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на значительном расстоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. До этого борт Bombardier Challenger 650 Artemis II сделал несколько кругов над нейтральными водами Черного моря. Британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint также выполнил круговой полет в данном регионе.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 14:55 • Новости дня
    Китай стал одним из ведущих игроков грузинского банковского сектора

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    «Базисбанк», входящий в китайский холдинг Hualing, приобрел 95,99% другого грузинского банка – «Либерти», став таким образом третьим по величине игрокоv грузинского банковского сектора после «Банка Грузии» и ТВС, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Стоимость сделки не разглашается. Китайский холдинг присутствует в Грузии почти 20 лет. Активы «Базисбанка» по итогам прошлого года составили 4,9 млрд лари (1,81 млрд долларов). Активы «Либерти» по итогам 2025 года – 5,8 млрд лари (2,14 млрд долларов).

    Через «Либерти» по контракту с государством осуществляется выплата пенсий.

    Активы «Банка Грузии» составляют 41,7 млрд лари (15,44 млрд долларов) , ТВС – 38,2 млрд лари (14,14 млрд долларов), сообщает bm.ge.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 10:53 • Новости дня
    Грузия и Македония обсудили несправедливость политики Брюсселя

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Создаваемые Брюсселем препятствия на пути евроинтеграции станут основой для координации действий между кандидатами в Евросоюз Грузией (с 2024 года) и Северной Македонией (с 2005 года), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Председатели парламента двух недовольных Брюсселем стран Шалва Папуашвили и Африм Гаши провели специальную встречу на этот счет в Турции на полях Межпарламентского форума.

    Как заявил грузинским журналистам председатель комитета парламента по внешним связям Николоз Самхарадзе, стороны «выразили сожаление создаваемыми Брюсселем препонами на пути евроинтеграции их стран».

    По его словам, «причины этих барьеров разные для двух стран, но факт, что политика Брюсселя несправедлива и тормозит евроинтеграцию и Грузии, и Северной Македонии».

    «И Грузия, и Северная Македония испытывают со стороны Брюсселя несправедливое отношение», – отметил глава профильного комитета.

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что Грузия «ищет общие подходы» среди стран, недовольных Брюсселем и вмешательством евробюрократии в их внутренние дела.

    Он пообещал провести переговоры с коллегами из стран, которые ориентированы на защиту национальных интересов и понимают «вызывающую сожаление данность, которая видна в политике Брюсселя».

    По его словам, «очевидно, что Брюссель закрывает диалог и делает ставку на односторонние директивы».

    «Путь, избранный Брюсселем по отношениям к странам-кандидатам на вступление в Евросоюз, полностью дистанцирован от подлинных европейских ценностей», – заявил Шалва Папуашвили.

    Комментарии (0)
    18 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    Лавров заявил о необходимости диалога США и России по экономике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, каким американская сторона видит будущее экономических отношений с Россией, передает РИА «Новости». В ходе своего выступления на Анталийском дипломатическом форуме он подчеркнул, что задача энергетического доминирования для США поставлена и остается актуальной.

    Лавров отметил: «Я считаю, у нас назрел, наверное, такой разговор о том, как видят американцы будущее наших экономических отношений. Потому что они все время говорят: мы с Украиной порешаем, и тогда у нас будет безграничное поле для взаимовыгодного взаимодействия».

    Министр также обратил внимание на то, что между Москвой и нынешней американской администрацией сохраняются существенные разногласия по ряду двусторонних вопросов и по проблеме санкций. Лавров сообщил, что ни одна из санкций, введенных администрацией Джо Байдена, не была снята, а российская дипломатическая собственность так и не возвращена. Он добавил, что новые ограничения продолжают вводиться и против российских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки Вашингтона вытеснить Москву с мировых энергетических рынков.

    Ранее министр исключил наличие радужных перспектив для двусторонних экономических отношений.

    Американская сторона объявила своей главной задачей достижение глобального экономического доминирования.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта
    Лавров назвал цель операции США в Иране
    Литва и Латвия запретили пролет самолета Фицо на День Победы в Москву
    Daily Express: Предупреждение Хаменеи Вашингтону напугало Запад
    Российские силовики обнаружили базу испытаний украинских дронов в Молдавии
    Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова
    Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности