Tекст: Денис Тельманов

Служебное расследование начато после инцидента, в ходе которого сотрудники военкомата в Киеве открыли огонь по автомобилю, передает РИА «Новости».

Стрельба произошла во время силовой мобилизации, когда автомобиль гражданских был остановлен для проверки документов.

В сообщении киевского военкомата говорится: «Касаемо факта совершения выстрелов назначено служебное расследование с целью выяснения обстоятельств и мотивов стрельбы… По предварительным данным, выстрелы были осуществлены одним из военнослужащих, который не входил в группу оповещения, с личного устройства для отстрела резиновых патронов».

По информации военкомата, автомобиль остановили для проверки военно-учетных документов, однако водитель отказался выполнять требования, попытался скрыться, повредил служебный транспорт и наехал на ногу одному из военнослужащих.

В последнее время Киевский режим испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации часто приводят к скандалам и протестам.

В интернете распространяются видео, на которых представители украинских военкоматов силой увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическое воздействие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители украинских городов создали специальные Telegram-каналы для передачи зашифрованных сообщений о передвижениях военкоматов. В городе Елизаветград местный житель попытался скрыться от сотрудника ТЦК на автомобиле, в результате чего сотрудник получил ранения.