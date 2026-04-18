Израильская армия сообщила о гибели солдата на юге Ливана

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля подтвердила гибель одного своего военнослужащего и ранение еще троих в результате боевых действий на юге Ливана, передает ТАСС.

В официальном заявлении отмечается, что солдат умер от ран, полученных 17 апреля. В том же инциденте двое израильских военных получили ранения средней тяжести, еще один – легкие ранения.

По данным агентства, 16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан достигли договоренности о 10-дневном прекращении огня.

Соглашение вступило в силу в 00:00 мск 17 апреля, однако уже вскоре ливанские СМИ зафиксировали продолжение израильских артиллерийских обстрелов на юге Ливана несмотря на перемирие.

Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что бойцы движения останутся на позициях и будут реагировать на любые нарушения перемирия со стороны Израиля.

По его словам, «режим прекращения огня должен быть взаимным», а «Хезболлах» открыт для всестороннего сотрудничества с ливанскими властями на пути к обеспечению суверенитета страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль направил жалобу в Совет Безопасности ООН из-за взрыва на военном складе группировки «Хезболла» на юге Ливана.