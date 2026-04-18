ВСУ атаковали дроном село в Брянской области, есть погибший

Tекст: Денис Тельманов

О гибели мирного жителя в результате атаки ВСУ на село Алешковичи Суземского района Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Max-канале.

По его словам, село подверглось удару с применением дрона-камикадзе, в результате чего погиб один из местных жителей.

Богомаз заявил: «Украинские террористы атаковали с помощью дрона–камикадзе село Алешковичи Суземского района. В результате варварского удара, к сожалению, погиб мирный житель».

Губернатор добавил, что родные погибшего получат всю необходимую поддержку и материальную помощь от региональных властей. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

