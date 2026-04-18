Дуров назвал реальность крупнейшим обманом современности

Дуров заявил о недоверии к реальности, школам и браку

Tекст: Вера Басилая

Павел Дуров высказал сомнения в подлинности реальности, а также назвал обманом такие явления, как фармацевтика, пищевая промышленность, школы, банковская система, брак, налогообложение, роскошь, независимые СМИ, неправительственные организации, города и страны, передают «Вести».

В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дуров опубликовал этот список в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, который воспринимается как норма.

На вопрос одного из пользователей о причинах включения брака в этот перечень Дуров пояснил, что брак представляет собой «эксклюзивный пожизненный контракт» с дорогой процедурой расторжения и отсутствием гарантий, а также сопровождается значительными эмоциональными затратами и внешним вмешательством.

