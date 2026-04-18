Президент Бразилии похвалил Испанию за отказ США

Президент Бразилии Лула да Силва похвалил запрет Испании на полеты самолетов США

Tекст: Мария Иванова

Власти Испании приняли верное решение, запретив военным самолетам США использовать территорию страны для вылетов против Ирана, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Я бы хотел похвалить Педро Санчеса за его смелость, он не позволил американским самолетам вылетать из Испании для бомбардировок Ирана», – отметил политик во время визита в королевство, передает ТАСС.

Ранее Бразилия и Испания выступили с совместным призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули необходимость поиска мирного урегулирования конфликта путем дипломатических переговоров.

В ответ глава Белого дома пригрозил Мадриду полной торговой блокадой.