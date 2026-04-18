КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады

Tекст: Мария Иванова

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции ограничили движение судов с вечера субботы, передает ТАСС. Ограничения будут действовать до полного снятия американской морской блокады с иранских портов.

«В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», – говорится в заявлении ведомства.

Военные также предостерегли находящиеся в Персидском заливе и Оманском море корабли от попыток покинуть места стоянки.

В КСИР подчеркнули, что любое приближение к проливу будет расцениваться как пособничество врагу, а нарушителям грозит преследование.

Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.

Тегеран выразил готовность полностью перекрыть эту водную артерию из-за американской морской блокады.

Около 20 ожидающих прохода торговых судов развернулись в сторону Омана.