  КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до снятия американской блокады
    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза
    Дипломат Долгов: Среди европейских дипломатов стало нормой откровенное хамство
    Захарова отреагировала на искажение истории Киевом пословицей про урода
    Лавров напомнил о просьбе Зеленского разрешить жителям Донбасса говорить по-русски
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    Число жертв стрельбы в Киеве увеличилось до шести человек
    WSJ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
    18 апреля 2026, 21:24 • Новости дня

    Захарова заявила о планах Запада завладеть украинским черноземом и нефтью России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о сохраняющихся у Запада стремлениях завладеть украинским черноземом и российской нефтью.

    Захарова в интервью ко Дню памяти жертв геноцида советского народа заявила, что западные страны не отказались от идеи получить контроль над украинским черноземом, российской нефтью и газом, а также распространить влияние на ресурсы Средней Азии и Закавказья, передает ТАСС.

    Дипломат отметила, что речь идет о реваншизме, который выражается в желании Запада провести передел мира и ресурсов в свою пользу, добившись победы в «дележке мира».

    По словам Захаровой, подобная стратегия является проявлением колонизаторского и империалистического подхода к планете. Она добавила, что на Западе считают победу Советского Союза во Второй мировой войне случайной и недопустимой, и намерены «исправить» эту ситуацию.

    Дипломат уточнила, что речь идет не о чьих-то частных мнениях, а о глобальной политике, которая получила широкое распространение среди западных элит.

    Ранее Мария Захарова заявила о ведении странами Запада полномасштабной гибридной войны ради сохранения глобального господства.

    Также дипломат напомнила о наличии у России «губозакаточной машинки» для западных реваншистов.

    18 апреля 2026, 13:59 • Новости дня
    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

    Сергей Лавров вспомнил о приглашениях Мадлен Олбрайт покурить в библиотеке отеля

    Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт
    @ Bao Dandan/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Во время работы при ООН в 1990-е годы американская коллега Мадлен Олбрайт делала для российского дипломата исключение, позволяя ему нарушать строгие антитабачные правила, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

    Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

    Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

    В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

    Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

    В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.

    17 апреля 2026, 19:46 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут ничего сделать с Россией при помощи ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что США не смогут добиться успеха в противостоянии с Россией при помощи ракет.

    «Россия – огромная территория, там ничего они (США) не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России», – сказал он в интервью RT, передает ТАСС.

    Лукашенко отметил, что ситуация с Ираном подтверждает его слова о неэффективности ракетных ударов против большой страны. По мнению белорусского лидера, «факты показали, что США должны остановиться».

    Ранее Лукашенко посоветовал США «не лезть в Китай», если они не могут справиться с Ираном.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Лавров предостерег от сравнения России с «бумажным тигром»

    Лавров на форуме в Анталье посоветовал не называть Россию «бумажным тигром»

    Лавров предостерег от сравнения России с «бумажным тигром»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ошибочное восприятие России как «слабого государства» чревато серьезными последствиями, поскольку пересечение невидимых красных линий способно мгновенно исчерпать запас национального терпения, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров настоятельно рекомендовал отказаться от попыток приравнять государственную мощь к слабости, передает ТАСС. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он прокомментировал недавние высказывания иностранных политиков.

    «Может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО, но я бы предостерег от таких параллелей», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил о традиционном русском терпении, которое имеет свои пределы. Он добавил, что рано или поздно оно может лопнуть, и назвал положительным моментом абсолютную неосведомленность оппонентов о точном расположении красных линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома пообещал больше не использовать термин «бумажный тигр» для критики России. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные высказывания обычным элементом публичной дипломатии.

    Президент Владимир Путин прокомментировал эту американскую риторику на пленарной сессии клуба «Валдай».

    18 апреля 2026, 21:05 • Новости дня
    МИД оценил перспективу нормализации отношений России и США

    МИД сообщил о частичном возобновлении диалога Москвы и Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между двумя государствами начали постепенно восстанавливаться, однако говорить о полноценном урегулировании кризиса пока преждевременно из-за продолжающейся санкционной политики, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    Дробинин в интервью сербской газете «Политика» заявил, что Москва и Вашингтон частично возобновили диалог, но говорить о нормализации отношений пока рано, передает ТАСС.

    По его словам, сейчас правильнее говорить о частичном прогрессе по сравнению с поздним периодом администрации Джо Байдена, когда связи были практически полностью оборваны по инициативе Вашингтона.

    Дробинин отметил, что команда президента США демонстрирует готовность обсуждать урегулирование кризиса на Украине. Однако, по его словам, «практические действия американцев вызывают большие сомнения в их готовности к работе по формированию справедливого миропорядка». Он напомнил о продолжающейся санкционной кампании против России, военно-разведывательной поддержке Киева, а также агрессивных действиях США в отношении Венесуэлы и Ирана.

    В другом интервью Дробинин рассказал, что американцы заверяют о приверженности договоренностям, достигнутым на саммите в Анкоридже в августе 2025 года, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что на Аляске были согласованы российско-американские подходы к украинскому урегулированию, и обе стороны подтверждают верность этим договоренностям.

    Дипломат добавил, что команда президента Трампа использует один состав переговорщиков по Украине и ближневосточному урегулированию, из-за чего украинский конфликт временно отошел для Вашингтона на второй план.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что назрел разговор с США о том, как американцы видят будущее экономических отношений с Россией.

    Лавров подчеркнул, что Москва готова к диалогу по вопросам экономики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о замедлении темпов нормализации российско-американских отношений.

    18 апреля 2026, 01:52 • Новости дня
    МИД: НАТО считает Балтийско-Скандинавский регион возможной зоной конфликта с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс активно рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее перспективное направление для возможного военного столкновения с российской стороной, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «В настоящий момент Североатлантический блок активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».

    Грушко добавил, что представители военного блока особенно рьяно осваивают Балтийско-Скандинавский регион. Именно эта территория рассматривается руководством организации как наиболее вероятная зона противостояния с Москвой.

    Ранее Грушко исключал возможность взаимодействия между Россией и Североатлантическим альянсом. В прошлом году дипломат обвинял страны западного блока в максимальном нагнетании напряженности в Балтийском регионе.

    16 апреля 2026, 21:24 • Новости дня
    Главком ВС Швеции: Россия может испытать НАТО на прочность

    Главком ВС Швеции Классон: Россия может испытать НАТО на прочность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия может попытаться проверить сплоченность НАТО после завершения конфликта на Украине, заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Классон.

    По его словам, Москва способна в любой момент устроить проверку Североатлантического альянса, например, взяв под контроль один из островов в Балтийском море, пишет Times, передает РИА «Новости».

    Классон отметил, что Швеция готовится к такому сценарию.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал заявления о том, что Россия может напасть на НАТО, «чушью».

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия не планирует нападать на страны Евросоюза и НАТО и готова закрепить это юридически.

    16 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Песков заявил о минимизации последствий санкций для России

    Песков сообщил о способности России снижать ущерб от санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не первый год живет под грузом незаконных санкций, которые считает нарушающими международное право, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия на протяжении длительного времени находится под давлением санкций, которые считает незаконными, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию минфина США о новых ограничениях.

    «Мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую нефть во время иранского конфликта.

    Президент Владимир Путин заявил о полном крахе западных карательных мер против страны.

    16 апреля 2026, 08:24 • Новости дня
    Вложения России в американские гособлигации сократились

    Российские инвестиции в гособлигации США сократились до 26 млн долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В феврале объем активов Москвы в государственном долге США снизился на 3 миллиона, составив всего 26 млн долларов.

    В конце зимы размер активов РФ в американском госдолге составил 26 млн долларов против 29 млн месяцем ранее, передает РИА «Новости».

    Основная часть этой суммы традиционно приходится на долгосрочные бумаги.

    Структура российских инвестиций немного изменилась: сейчас в долгосрочных облигациях размещено 23 млн долларов, а в краткосрочных – 3 млн долларов. В январе эти показатели равнялись 22 млн и 7 млн долларов соответственно.

    Крупнейшим держателем американского долга остается Япония, увеличившая свои резервы до 1,24 трлн долларов. Вторую строчку уверенно занимает Британия с показателем 897,3 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Китай, незначительно сокративший объем вложений до 693,3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре объем российских вложений в американские гособлигации снизился до 29 млн долларов. До этого в марте размер портфеля уменьшился до 35 млн долларов.

    Американские казначейские бумаги стали менее привлекательными для иностранных инвесторов из-за ослабления доллара.


    17 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Россия заняла второе место по стоимости экспорта СПГ в страны ЕС в феврале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В феврале 2026 года российские поставщики сжиженного природного газа обеспечили 14% европейского рынка, уступив лидерство лишь американским компаниям.

    Россия по итогам февраля 2026 года заняла второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз, передает ТАСС.

    Доля российского экспорта составила 14%. Европейские страны закупили у Москвы топливо примерно на 454 млн евро, что почти вдвое меньше показателей аналогичного месяца 2025 года.

    Американские поставщики заняли первое место с долей 54,5%, экспортировав газ на 1,8 млрд евро. В целом за январь и февраль Евросоюз снизил закупки российского трубопроводного газа и СПГ вдвое – до 1,7 млрд евро. Главными импортерами сжиженного топлива из России стали Франция, Испания и Нидерланды.

    В общей стоимости импорта газа в ЕС Россия по итогам февраля оказалась на четвертом месте после США, Норвегии и Алжира. Доля Москвы составила 12,8% против 16,5% в январе. Суммарно за последний месяц зимы европейцы приобрели у российской стороны газа на 753 млн евро, что стало минимумом с ноября 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Россия заняла третье место по доле в общей стоимости импорта газа в Евросоюз. В октябре европейские страны приобрели у Москвы топливо на сумму 854 млн евро. В первом квартале 2025 года Евросоюз купил российского газа на 4,5 млрд евро.

    17 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    Американский разведчик Artemis II заметили над Черным морем

    США направили самолет-разведчик Artemis II к российским границам над Черным морем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном для радиолокационной разведки бизнес-джете Artemis II.

    Американский самолет-разведчик совершает полет над акваторией Черного моря недалеко от границ России, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело из румынского города Констанца около девяти часов утра по московскому времени.

    Пролетев мимо Крымского полуострова и приблизившись к границе России и Грузии, самолет развернулся. Вернувшись к аэропорту вылета, он начал второй круг над акваторией, вновь направляясь в сторону Грузии.

    В операции задействован бизнес-джет Bombardier Challenger 650, переоборудованный компанией Leidos для нужд радиолокационной разведки. Военная модификация самолета носит название Artemis II.

    По заказу Пентагона создано лишь две такие машины, вторая из которых сошла с конвейера в конце 2022 года. Они предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на значительном расстоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. До этого борт Bombardier Challenger 650 Artemis II сделал несколько кругов над нейтральными водами Черного моря. Британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint также выполнил круговой полет в данном регионе.

    18 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке Западом современных войн задолго до начала

    Лавров: Запад долгие годы готовил текущие мировые конфликты

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства на протяжении многих лет вели целенаправленную подготовку к вооруженным конфликтам, которые в настоящее время разворачиваются на планете, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что современные войны в мире стали результатом многолетней подготовки со стороны Запада. Он указал, что подготовка этих конфликтов велась западными партнерами на протяжении большей части его срока в должности министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Лавров прокомментировал слова модератора форума, отметившего, что сейчас мир сталкивается с тремя крупными войнами: на Украине, на Ближнем Востоке и с «тихой войной» против международного порядка.

    По словам Лаврова, западная политика по формированию подобных сценариев начала складываться вскоре после распада СССР. Он также отметил, что Россия в течение долгого времени не воспринималась равноправным партнером, а обещания, данные в ходе дипломатических переговоров, часто оставались невыполненными.

    Лавров подчеркнул, что обсуждаемые события начали «вызревать задолго до украинского кризиса».

    Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

    Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые специалисты начали характеризовать нынешние мировые конфликты в качестве третьей мировой войны.

    17 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Глава Минобороны Эстонии сравнил проблемы НАТО с долгим браком

    Глава Минобороны Эстонии Певкур сравнил проблемы НАТО с долгим браком

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур образно сравнил внутренние споры в НАТО с отношениями супругов, которые давно отметили золотую свадьбу, сообщает Reuters.

    Певкур сравнил разногласия внутри НАТО с отношениями супругов, проживших в браке более 50 лет, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что даже после столь долгого времени вместе не обходится без споров и разногласий.

    «У вас есть разногласия и проблемы, и нужно разобраться с ними», – заявил Певкур в интервью агентству.

    Певкур подчеркнул, что нынешние проблемы альянса напоминают длительный брак: сложности возникают неизбежно, и сторонам приходится искать пути их решения. Министр также добавил, что Европа пока не готова действовать самостоятельно в военной сфере, подчеркивая важность сохранения тесных связей внутри блока.

    Бывший генсек блока Йенс Столтенберг допустил распад организации в течение ближайших десяти лет.

    Западные СМИ пишут, что Североатлантический альянс переживает серьезный внутренний кризис.

    18 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Лавров: НАТО находится не в лучшем состоянии

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-политический альянс западных стран переживает сейчас не самые простые времена, однако Москва предпочитает полностью дистанцироваться от подобных внутренних проблем объединения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Российская сторона фиксирует трудности внутри западного военного объединения, передает ТАСС.

    «НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», – указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава дипломатического ведомства также подчеркнул отсутствие активности отечественных дипломатов в европейских странах альянса. По его словам, российские послы и другие официальные лица не перемещаются по территориям государств, входящих в этот блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны обсуждают возможность закрытия Североатлантического альянса на фоне глубокого кризиса.

    Глава российского МИД рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против России.

    Ранее отмечалось, что внутри военного блока назревает бунт из-за растущего недовольства участников.

    16 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Посол заявил о военных учениях НАТО против России в Финляндии

    Посол Кузнецов заявил о военных учениях НАТО против России в Финляндии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс на территории Финляндии отрабатывает провокационные сценарии вооруженного конфликта с Россией, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

    Кузнецов заявил, что НАТО усиливает масштаб военных учений в Финляндии, в которых участвуют крупные формирования стран НАТО, передает ТАСС.

    Дипломат заявил: «Набирает обороты масштаб и количество военных учений на территории Финляндии с участием крупных формирований стран НАТО и с отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил о регулярных полетах разведывательных самолетов НАТО вдоль российской границы.

    Финские власти целенаправленно способствуют усилению военного психоза среди населения.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко назвал финские военные маневры элементом гибридной войны.

    18 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Politico: США возложили военную поддержку Украины на Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в ходе заседания контактной группы «Рамштайн» фактически переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона, сообщает Politico.

    США фактически отказались нести основное бремя военной поддержки Киева и требуют этого от союзников, передают «Вести». Как сообщает издание Politico, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби на заседании контактной группы «Рамштайн» призвал европейские страны значительно увеличить финансирование и производство вооружений. Он отметил, что американская помощь Украине строилась на использовании ограниченных запасов, и подчеркнул, что такой подход уже исчерпал себя.

    По словам Колби, Европе необходимо ускоренно принять на себя основную ответственность за оборону континента. «Это не вопрос выбора, а стратегической необходимости», – заявил он. Колби добавил, что дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США.

    Заявление Колби прозвучало на фоне усиливающегося давления Вашингтона на партнеров. Ранее министр обороны США Пит Хегсет упрекал союзников в бездействии в ходе конфликта с Ираном, а президент Дональд Трамп предупреждал, что Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с НАТО и выразил недовольство позицией Республики Корея и Японии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на происходящее, выразил сомнение, что США смогут покинуть альянс, но при этом подчеркнул важность усиления европейской составляющей НАТО. По его словам, миру нужна более сильная Европа, входящая в состав более сильного Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о полном переходе финансовой нагрузки из-за конфликта на Украине на европейских союзников по НАТО.

    Постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил о запуске механизма закупки американского оружия для Киева за счет стран Европы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал справедливым желание Вашингтона переложить расходы по поддержке Украины на европейских партнеров.

