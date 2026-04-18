Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

В Тель-Авиве прошел многотысячный митинг против правительства Нетаньяху

Tекст: Мария Иванова

Многотысячная акция протеста прошла в субботу вечером в центре Тель-Авива, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений в сфере гражданской обороны.

Демонстранты собрались на театральной площади. В основном это сторонники левых политических взглядов, традиционно выступающие против курса правого правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Участники митинга держали плакаты, призывающие власти остановить вооруженную конфронтацию. Протестующие также требовали проведения досрочных выборов и защиты демократических ценностей. Кроме того, собравшиеся выразили несогласие со строительством еврейских поселений на палестинских территориях и планами аннексии Западного берега реки Иордан.

На месте проведения акции дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители не вмешивались в происходящее, поскольку митинг был согласован с городскими властями и прошел без нарушений общественного порядка.

