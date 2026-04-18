    18 апреля 2026, 21:00 • Новости дня

    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива состоялась массовая антиправительственная демонстрация, участники которой потребовали прекращения вооруженного конфликта и проведения досрочных выборов.

    Многотысячная акция протеста прошла в субботу вечером в центре Тель-Авива, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось на фоне временного прекращения боевых действий в регионе и снятия ограничений в сфере гражданской обороны.

    Демонстранты собрались на театральной площади. В основном это сторонники левых политических взглядов, традиционно выступающие против курса правого правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

    Участники митинга держали плакаты, призывающие власти остановить вооруженную конфронтацию. Протестующие также требовали проведения досрочных выборов и защиты демократических ценностей. Кроме того, собравшиеся выразили несогласие со строительством еврейских поселений на палестинских территориях и планами аннексии Западного берега реки Иордан.

    На месте проведения акции дежурили усиленные наряды полиции. Правоохранители не вмешивались в происходящее, поскольку митинг был согласован с городскими властями и прошел без нарушений общественного порядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни человек провели в центре Тель-Авива марш против возможного помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    17 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Назначение русскоязычного генерала во главе Моссада вызвало критику в Израиле
    @ Пресс-секретариат Армии обороны Израиля

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские специалисты по безопасности выразили недовольство выбором нового руководителя разведки, указав на отсутствие у кандидата профильного опыта работы в спецслужбах.

    Кадровый выбор израильского премьера Биньямина Нетаньяху вызвал серьезные споры в профессиональном сообществе, пишет Lenta.Ru со ссылкой на The Times. Аналитики видят в этом продолжение политики назначения преданных людей на высокие посты. Главная претензия заключается в том, что генерал-майор Роман Гофман ранее работал советником главы правительства по безопасности, однако никогда не служил в разведке.

    «Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман – талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает», – заявил эксперт Йоав Лимор.

    Новый руководитель официально вступит в должность 2 июня. Уроженец Белоруссии переехал в Израиль в 1990 году в возрасте 14 лет и свободно говорит по-русски. Военный сделал впечатляющую карьеру в бронетанковых войсках ЦАХАЛ, где дослужился до командира дивизии.

    Во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года офицер лично участвовал в отражении атаки. В ходе перестрелки на границе с сектором Газа он получил тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия главы правительства Израиля утвердила Романа Гофмана новым директором разведслужбы «Моссад».

    В декабре 2025 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о решении назначить этого генерала на высокий пост.

    При этом у уроженца Белоруссии полностью отсутствует опыт разведывательной работы.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    17 апреля 2026, 00:17 • Новости дня
    Десятидневное перемирие в Ливане официально вступило в силу
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начало действовать соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    По информации «Галей ЦАХАЛ», «после нескольких часов непрерывных обстрелов севера Израиля временное прекращение огня в Ливане официально вступило в силу», передает ТАСС.

    Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. Президент Ливана Джозеф Аун назвал прекращение огня отправной точкой для прямых переговоров между странами.

    17 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские авиакомпании возобновили полеты в Израиль
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В пятницу российский пассажирский лайнер Ту-204 вылетел в Тель-Авив в рамках первого после отмены ограничений рейса в Израиль.

    Борт российской авиакомпании вылетел в Израиль впервые после отмены ограничений на выполнение полетов. Информация об отправлении рейса появилась на онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, передает ТАСС.

    Маршрут в Тель-Авив выполняет компания Red Wings. Рейс выполняется на пассажирском самолете Ту-204. По предварительным данным перевозчика, время в пути до пункта назначения составит пять часов 45 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль только в дневное и вечернее время.

    18 апреля 2026, 01:10 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху встревожили слова Трампа о запрете Израилю атаковать Ливан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался ошеломлен словами американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон запретил еврейскому государству наносить удары по территории Ливана.

    Нетаньяху был неприятно удивлен сообщением президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    В своей публикации американский лидер заявил, что Израиль прекратит атаки на Ливан, поскольку Соединенные Штаты наложили на это запрет.

    «Нетаньяху был ошеломлен и встревожен, когда он узнал о публикации», – отмечает издание со ссылкой на собственные источники. Израильские официальные лица оперативно обратились к администрации Белого дома за разъяснениями по поводу этого высказывания.

    Слова Трампа якобы идут вразрез с достигнутыми ранее договоренностями. Согласно действующему соглашению, за Израилем сохраняется безоговорочное право на самооборону, включая возможность нанесения ответных ударов даже в период действия режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана начать десятидневное перемирие. После этого вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по ливанскому городу Хиям вопреки режиму тишины. Израильские военные атаковали машины скорой помощи во время эвакуации раненых.

    17 апреля 2026, 02:18 • Новости дня
    Израильская артиллерия обстреляла Ливан после начала перемирия

    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.

    Артиллерия армии Израиля открыла интенсивный огонь по ливанской территории спустя полчаса после начала действия перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на NNA.

    Указывается, что «артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин», при этом происходит «прочесывание района с применением стрелкового оружия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу. Ранее США заявили о достижении соответствующей договоренности по прекращению огня.

    17 апреля 2026, 06:30 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля контролировать буферную зону в Ливане
    @ Jinipix/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в обращении к нации подчеркнул намерение сохранить военное присутствие Израиля на ливанской территории. По его словам, это необходимо для защиты северных израильских поселений от возможных вторжений и противотанковых обстрелов со стороны боевиков, передает РИА «Новости».

    «Мы остаемся в Ливане в усиленной полосе безопасности. Это не пять точек, которые были ранее. Это полоса безопасности, которая начинается от моря и продолжается до горы Дов и подступов к Хермону, до границы с Сирией. Это полоса безопасности глубиной десять километров, которая намного прочнее, мощнее и надежнее, чем то, что у нас было раньше. Мы там находимся, и мы не собираемся уходить», – заявил глава израильского правительства.

    Нетаньяху также отметил, что при согласии на перемирие Израиль категорически отверг требования «Хезболлы». Шиитское движение настаивало на полном выводе израильских войск до международной границы и прекращении огня по формуле «тишина в обмен на тишину». Лидер еврейского государства подчеркнул, что ни одно из этих условий выполнено не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории. Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    СМИ сообщили, что несмотря на вступление в силу режима прекращения огня, израильские военные нанесли интенсивные удары по двум населенным пунктам на юге Ливана.

    17 апреля 2026, 14:48 • Новости дня
    Песков выразил надежду на предотвращение боевых столкновений Израиля и Ливана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выразила одобрение перемирию между Израилем и Ливаном, отметив важность дальнейших договоренностей для предотвращения новых столкновений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия приветствует перемирие между Израилем и Ливаном и выражает надежду, что сторонам удастся избежать повторения боевых столкновений, передает ТАСС.

    По словам Пескова, Россия рассчитывает, что перемирие приведет к долгосрочной стабилизации в регионе.

    NNA сообщило, что Израиль нарушил перемирие на юге Ливана.

    Соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.

    16 апреля 2026, 01:58 • Новости дня
    Financial Times сообщила о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Боевые действия на ливанской территории могут завершиться на этой неделе после взятия израильской армией под контроль приграничного города Бинт-Джбейль, пишет Financial Times.

    Возможное соглашение о прекращении огня предполагает остановку израильских ударов, однако вывод войск с территории Ливана не планируется. Длительность перемирия будет зависеть от договоренностей между США и Ираном, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    При этом, по данным Ynet, заседание кабинета безопасности Израиля, продолжавшееся около четырех часов, завершилось без принятия окончательного решения по прекращению огня в Ливане. «На данном этапе мы не продвинулись в сторону прекращения огня», – заявил источник израильского издания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной. Ранее ливанские силы отразили попытку штурма израильскими военными южного города Бинт-Джбейль. По информации израильского гостелерадио Kan, власти Израиля под давлением США согласились на проведение мирных переговоров.

    16 апреля 2026, 20:52 • Новости дня
    Трамп: Израиль и Ливан договорились начать десятидневное перемирие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

    По его словам, это решение было достигнуто после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

    «Два лидера согласились с тем, что ради достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17.00 (00.00 мск 17 апреля) по времени Восточного побережья США», – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

    Ранее власти Ливана опровергли переговоры с Израилем.

    Газета Financial Times сообщала о возможности скорого перемирия Израиля и Ливана.

    Движение «Хезболла» одобрило возможное перемирие при условии соблюдения договора израильской стороной.

    17 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сенатор Ван Холлен выдвинул ультиматум президенту США по Израилю

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил, что США должны прекратить поставки оружия Израилю, и призвал остановить президента США любыми средствами.

    Ван Холлен опубликовал призыв в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) после того, как Сенат не поддержал резолюции о блокировке военной помощи Тель-Авиву, передает РИА «Новости».

    «Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Трампом любой ценой», – написал сенатор. Он также обвинил кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирных жителей сектора Газа.

    В среду часть сенаторов-демократов отказалась поддержать двойные резолюции, предложенные Берни Сандерсом, которые должны были заблокировать почти 450 млн долларов на продажу оружия Израилю. В результате обе инициативы были отклонены.

    Как отмечает The New Republic, решение 11 демократов проголосовать против документов вызвало крупный внутрипартийный скандал.

    Ранее The New York Times сообщало, что попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе.

    16 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Полиция Лондона задержала подозреваемых в попытке поджога синагоги

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчина и женщина были задержаны после попытки поджога синагоги на севере Лондона, что квалифицируется как антисемитское преступление.

    Двое подозреваемых задержаны полицией Великобритании по подозрению в попытке поджога синагоги в районе Финчли, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что 47-летняя женщина и 46-летний мужчина были задержаны в пригороде Лондона, Уотфорде. Инцидент рассматривается правоохранителями как преступление, совершенное на почве ненависти и антисемитизма.

    В официальном пресс-релизе полиции говорится: «В связи с попыткой поджога синагоги в Финчли задержаны два человека».

    По данным ведомства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое подозреваемых, одетых в темную одежду и балаклавы, проникли на территорию синагоги после полуночи 15 апреля.

    Они установили две стеклянные бутылки возле окон здания, после чего бросили кирпич в синагогу.

    Одна из бутылок, предположительно наполненная бензином, была разбита кирпичом. Однако возгорания не произошло, после чего злоумышленники покинули место происшествия. Никто не пострадал, здание синагоги также не получило повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне задержали двух человек после поджога четырех машин скорой помощи еврейской волонтерской организации у синагоги в районе Голдерс-грин на севере города.

    Неизвестные подожгли четыре автомобиля волонтерской израильской организации в Лондоне, и взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

    Поздно вечером у здания организации «Христиане за Израиль» в Нейкерке на востоке Нидерландов прогремел взрыв.

    17 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Guardian: Израиль нанес три удара по каретам скорой помощи в Ливане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильские военные нанесли три удара подряд по группам ливанских медиков, когда те пытались эвакуировать раненых, в результате чего погибли четыре человека, сообщили СМИ.

    Как пишет The Guardian, атаки произошли 15 апреля и были направлены против машин скорой помощи и медицинских работников.

    В сообщении говорится: «Спасательная операция превратилась в кошмар, когда Израиль нанес три последовательных удара по трем машинам скорой помощи и медицинским работникам».

    Издание уточняет, что удары пришлись на тот момент, когда медики пытались эвакуировать пострадавших коллег и оказывать первую помощь. В результате атаки погибли четыре медика, еще шестеро получили ранения.

    По данным газеты, с 2 марта в Ливане убит 91 медработник, еще 214 получили ранения.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская армия сохранит под контролем десятикилометровую полосу безопасности на юге Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта Нетаньяху распорядился расширить зону оккупации на юге Ливана. Позже глава правительства посетил израильские военные позиции на ливанской территории.

    17 апреля 2026, 12:15 • Новости дня
    NNA сообщило о нарушении Израилем перемирия на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы еврейского государства нанесли артиллерийский удар по пограничному населенному пункту, проигнорировав вступившее в полночь десятидневное соглашение о прекращении огня с движением «Хезболла», сообщило ливанское национальное агентство NNA.

    Атаке подвергся южный пограничный город Хиям, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

    «Вражеская артиллерия открыла огонь по городу Хиям, несмотря на перемирие, объявленное прошлой ночью, что является новым нарушением соглашения о прекращении огня: зафиксировано падение пяти снарядов», – подчеркивается в сообщении агентства.

    Накануне вечером израильская сторона и представители движения «Хезболла» договорились о десятидневном перемирии.

    Режим тишины официально начал действовать в пятницу ровно в полночь по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соглашение о десятидневной приостановке боевых действий между Израилем и Ливаном официально вступило в силу.

    Перед этим вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные израильские населенные пункты.

    В марте Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции на ливанской территории.

    16 апреля 2026, 06:57 • Новости дня
    США объявили о переговорах лидеров Израиля и Ливана

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры в четверг, сообщила администрация США.

    Отмечается, что лидеры этих стран не разговаривали уже около 34 лет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном. Движение «Хезболла» одобрило прекращение огня при взаимном соблюдении обязательств.

    Боевые действия на ливанской территории могут завершиться на этой неделе после взятия израильской армией под контроль приграничного города Бинт-Джбейль, пишет Financial Times.

