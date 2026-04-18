WSJ: ВМС США начнут захватывать иранские торговые суда

Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют проводить морские операции против торгового флота исламской республики, передает РИА «Новости».
Подобные действия призваны заставить местные власти возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе и пойти на уступки по ядерной программе.
«Вооруженные силы США в ближайшие дни готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах, сообщают американские официальные лица. Тем самым Вашингтон выводит военно-морскую операцию за пределы Ближнего Востока», – говорится в публикации газеты Wall Street Journal.
Ранее представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари подчеркнул, что Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.
Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.
Пентагон ранее объявил о готовности брать под контроль корабли у берегов Ирана.