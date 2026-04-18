Литва и Латвия запретили перелет правительственного самолета Словакии над своей территорией, передает РИА «Новости».

Премьер-министр страны Роберт Фицо планировал отправиться в Москву на торжества по случаю Дня Победы.

«Литва и Латвия нам уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», – заявил Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Политик подчеркнул, что будет найден альтернативный маршрут.

Похожая ситуация произошла в прошлом году, когда пролет словацкому борту запретила Эстония.

в середине марта Роберт Фицо заявил о готовности приехать в Москву на празднование Дня Победы.

Российская сторона подтвердила готовность принять словацкого премьер-министра 9 мая.

В прошлом году политик прилетел в российскую столицу по удлиненному южному маршруту из-за ограничений прибалтийских стран.