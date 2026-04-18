Модератор форума в Анталье раскрыл удивительную способность Лаврова

Ведущий Анталийского форума удивился способности Лаврова отвечать без подготовки

Tекст: Мария Иванова

Российский министр иностранных дел выступил на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости». Модератор дискуссии Алиджан Аянлар высоко оценил высочайший профессионализм и удивительную способность главы ведомства.

«Один из интересных моментов, касающихся господина Лаврова: он дает столько информации в одном ответе на вопрос, что тяжело уследить за всем сразу, но он себя очень комфортно чувствует», – рассказал журналист.

Телеведущий добавил, что имел богатый опыт общения со многими мировыми лидерами. По его словам, некоторые политики заранее просят список тем, однако российский дипломат всегда готов отвечать без предварительной подготовки.

Пятый по счету форум открылся в пятницу при участии более 5 тыс. гостей и свыше 1 тыс. журналистов. Мероприятие собрало делегации из 150 стран, включая 22 глав государств, 14 вице-президентов и 39 руководителей внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров стал почетным гостем этого масштабного события.

В ходе своего выступления Сергей Лавров указал на многолетнюю подготовку современных войн западными странами.

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции утвердили двусторонний план консультаций на ближайшие два года.