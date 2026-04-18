Tекст: Мария Иванова

Акция «Тотальный диктант» охватила Россию и 55 стран мира, позволив сотням тысяч людей проверить знания русского языка, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Мероприятие прошло в формате 18*-часового онлайн-марафона при поддержке Фонда президентских грантов.

Текст для диктанта, посвященный детству Александра Пушкина, написал лауреат премии «Большая книга» Алексей Варламов.

Столицей акции в 2026 году стал Улан-Удэ, где автор лично диктовал текст на центральной площадке «Юрта у реки».

Участники писали диктант как онлайн, так и на необычных офлайн-площадках. Среди них оказались Музей часов в Архангельске, Братская ГЭС, Горнолыжный комплекс в Красноярске, а также Эрмитаж и котокафе в Петербурге. В Башкортостане организовали площадки для людей с нарушениями слуха.

В 2026 году проект получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов в размере 33,7 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы перевели текст акции 2026 года на 26 национальных языков.

В 2025 году участники написали диктант во время полета на воздушном шаре.