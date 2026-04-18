Якубовский: «Единая Россия» не допустит постройки платных дорог без альтернативы

Tекст: Вера Басилая

Якубовский отметил, что позиция «Единой России» по вопросу строительства платных дорог остается неизменной – партия не допустит реализации проектов, которые не предусматривают бесплатный альтернативный проезд, сообщается на сайте «Единой России».

Александр Якубовский обратил внимание на сообщения в СМИ о том, что отдельные лоббисты пытаются продвинуть идею платных дорог в Дальневосточном федеральном округе без альтернативного маршрута.

«Позиция партии была и остается неизменной: такие инициативы не поддерживали ранее, не поддерживаем сейчас и не допустим ущемления прав граждан в будущем. Считать нормой ситуацию, когда человека фактически ставят перед выбором – либо плати, либо не езжай – безответственно. И такая позиция не заслуживает поддержки», – заявил Якубовский.

Он отметил, что вопрос касается не второстепенных маршрутов, а возможности добраться до работы, больницы, школы и других социальных объектов. Действующее законодательство, по его словам, требует обязательного наличия бесплатной альтернативы для платных дорог, что закреплено в ст. 37 федерального закона 257-ФЗ.

Якубовский также напомнил, что исключение из этого правила предусмотрено только для отдельных территорий Крайнего Севера, и попытки распространить такой подход шире несут прямой риск ущемления прав людей. По его словам, развитие дорожной инфраструктуры должно происходить в интересах граждан, а не за их счет.