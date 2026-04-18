Гол Дзюбы спас игравший в меньшинстве «Акрон» от поражения

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского футбольного клуба «Акрон»

Tекст: Мария Иванова

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1, передает ТАСС.

Счет на 49-й минуте открыл игрок хозяев Никита Лобов. Вскоре статус-кво восстановил форвард гостей Артем Дзюба.

Затем тольяттинцы остались вдесятером из-за удаления защитника Марата Бокоева, но смогли удержать ничью. По итогам тура казанцы занимают седьмое место с 35 очками, а их соперники идут на 13-й позиции с 23 баллами. В следующем туре «Рубин» сыграет с московским «Динамо», а «Акрон» примет махачкалинское «Динамо».

Забитый мяч стал для 37-летнего нападающего 18-м в составе тольяттинцев. Он обошел венесуэльца Андреса Понсе и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, за который выступает с 2024 года.

За свою карьеру рекордсмен российского футбола успел поиграть за петербургский «Зенит», московские «Спартак» и «Локомотив», а также ряд других команд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче с махачкалинским «Динамо» Артем Дзюба забил свой 240-й мяч в профессиональной карьере.