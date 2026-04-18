Установившего копию ворот концлагеря неонациста арестовали в Германии

Полиция Германии задержала поляка за установку ворот Освенцима перед налоговой

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники правопорядка поймали 33-летнего поляка, подозреваемого в размещении нацистских конструкций в городе Эггенфельден, передает РИА «Новости».

В марте перед местной налоговой инспекцией появилась копия ворот Освенцима, а в апреле – макет печи крематория с рунами СС и надписью «Циклон Б».

«После обнаружения запрещенных нацистских символов на территории города Эггенфельден полиция установила подозреваемого. Им оказался 33-летний гражданин Польши, проживающий в районе Пассау», – отмечает пресса.

Следователи провели обыск в квартире задержанного. У иностранца изъяли мобильный телефон и предметы с запрещенной символикой. Выяснилось, что на его имя уже был выписан ордер на арест за административные правонарушения.

Сейчас фигурант дела находится в исправительном учреждении. Правоохранители ведут расследование по факту разжигания межнациональной розни и использования атрибутики антиконституционных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные установили деревянную копию ворот Освенцима у здания налоговой инспекции в баварском Эггенфельдене.

Немецкая полиция в прошлом году задержала троих членов движения «граждане Рейха» по подозрению в подготовке государственного переворота.

Студенты польского колледжа в Иновроцлаве испекли пряники в форме свастики на праздновании сочельника.