Эрдоган призвал отказаться от сепаратистских сценариев для Ирана

Эрдоган заявил о бесперспективности сепаратистских сценариев для Ирана

Tекст: Вера Басилая

Турция активизировала свои усилия по прекращению конфликта вокруг Ирана, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА «Новости».

По словам турецкого лидера, сепаратистские сценарии в отношении Исламской Республики Иран не принесут пользы никому. Он подчеркнул, что поддержание стабильности в Ираке имеет решающее значение для всего региона.

В Анталье Эрдоган провел встречу с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, прибывшим для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Стороны обсудили текущую ситуацию в ближневосточном регионе и вопросы безопасности.

Президент Эрдоган отметил, что конфликт, начавшийся с незаконных атак на Иран, истощает регион, и Турция вместе с другими странами стремится к прекращению войны и установлению мира. Он также заявил, что недавние события в Ормузском проливе ясно показали необходимость диверсифицировать маршруты поставок нефти, а ускорение реализации проекта «Дорога развития» принесёт взаимную выгоду всем участникам.

Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня между США и Ираном.

Турецкий лидер выразил готовность стать посредником для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.

Иран решил усилить контроль за движением судов в Ормузском проливе до полного окончания войны.