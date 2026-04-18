Лукашенко с сыном Николаем принял участие в субботнике у музея в Минске

Эксперт рассказал о последствиях возобновления перекрытия Ираном Ормуза

Эксперт Лямин: Кроме Ормуза Иран в состоянии парализовать Персидский залив

Tекст: Андрей Резчиков

«Развязка данного кризиса зависит от того, как сложатся переговоры между Ираном и США, которые продолжаются сейчас. Возможно заключение предварительного рамочного соглашения с фиксацией базовых положений, что позволит продлить перемирие на месяц или даже больше. За это время можно будет выйти на финальные договоренности», – предположил военный эксперт Юрий Лямин.

Также не исключен срыв переговоров и возвращение боевых действий в течение ближайших дней. «Но есть надежда, что перемирие все-таки будет продлено, а пока нестабильная ситуация будет сохраняться. Какой вариант будет в итоге, сейчас не знает никто», – добавляет спикер.

При этом ВМС Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) обладают достаточными ресурсами для длительного физического перекрытия Ормузского пролива, даже с учетом присутствия Пятого флота США и возможностей противоминной борьбы коалиции с участием почти полусотни стран.

«Иран минимально использует свои возможности для перекрытия Ормузского пролива, а реальных военных ресурсов у страны намного больше. При желании Иран может заминировать и Персидский залив, что приведет к полной длительной остановке всего судоходства в данной акватории», – полагает Лямин.

По его словам, для минирования Иран использует небольшие моторные лодки, на борту которых можно перевозить по две-четыре мины. «У Ирана таких лодок около тысячи. Все они расположены на скрытых в горах базах возле побережья», – рассказал эксперт.

Кроме того, у Ирана есть береговые ракетные комплексы и дроны-камикадзе, благодаря которым корабли Пятого флота США, отвечающие за морскую блокаду Исламской Республики, сосредоточены на безопасном расстоянии – преимущественно в Оманском заливе и Аравийском море.

«Американские корабли стараются не подходить близко к Ормузскому проливу и Персидскому заливу, чтобы не рисковать. Поэтому говорить сейчас о каком-то разминировании, о чем заявлял президент США, не приходится», – добавил Лямин.

В субботу стало известно о восстановлении Ираном военного контроля над Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти. Так Тегеран ответил на американскую морскую блокаду иранских портов.

«К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении представителя центрального штаба иранского командования Эбрахима Зольфагари.

Американцы блокируют морской трафик через иранские порты с 13 апреля. В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

Ранее источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана дал понять, что свободное судоходство в регионе напрямую увязано с соблюдением режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Если действующее перемирие окажется нарушенным, водная артерия будет немедленно заблокирована вооруженными силами Ирана.

Впервые в современной истории Иран полностью перекрыл движение в Ормузском проливе в конце февраля – начале марта этого года. Хотя Тегеран десятилетиями угрожал сделать это в ответ на санкции, до 2026 года пролив никогда не закрывался для судоходства целиком.