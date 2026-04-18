Круизный лайнер сообщил об инциденте в Ормузском проливе

Военно-морские силы Британии получили тревожный сигнал от экипажа пассажирского судна, передает ТАСС.
Моряки доложили «о всплеске воды в непосредственной близости от судна». Точное время происшествия и название корабля официально не раскрываются.
По данным журналистов, участником события могло стать одно из четырех судов: Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, MSC Euribia или Celestyal Journey. Они начали движение через Ормузский пролив после 14.00 по московскому времени. Около 15.00 три лайнера находились точно в районе предполагаемого происшествия.
К половине пятого вечера лайнер Celestyal Journey благополучно продолжил путь в Оманском заливе, направляясь в порт Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее все четыре корабля покинули якорные стоянки, чтобы выйти из акватории Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, круизный лайнер Mein Schiff 4 немецкой компании TUI Cruises покинул Персидский залив.
Ранее в субботу сообщалось, что два торговых судна подверглись нападению при пересечении Ормузского пролива.