В России запустили производство снайперского робота с искусственным интеллектом

В России началось серийное производство ИИ-комплекса «Двойник»

Tекст: Мария Иванова

Отечественный роботизированный снайперский комплекс «Двойник» позволит изолировать стрелка от оружия в условиях современных боевых действий, передает ТАСС.

Создатель предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев подчеркнул, что новая разработка управляется искусственным интеллектом и уже запущена в серийное производство.

«Винтовка должна стать сухопутным дроном «земля-земля». Стрелок должен быть максимально изолирован от оружия, чтобы выжить на современном поле боя», – заявил Лобаев. По его словам, в ближайшем будущем военным предстоит противостоять не только живой силе противника, но и доступным роботизированным системам.

Специалист добавил, что «Двойник» представляет собой первый шаг России в сферу роботизированного высокоточного снайпинга. Создание комплекса началось еще в 2015 году, однако из-за скромного бюджета процесс затянулся. Сейчас аналогичные технологии компании уже применяются в малом ПВО и системах защиты периметра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, оружейная компания Lobaev Arms приступила к выпуску нового роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Разработчики успешно испытали для данной системы специальный квазигиперзвуковой антидроновый патрон.

Холдинг «Высокоточные комплексы» ведет разработки по роботизации противотанковых ракетных комплексов.