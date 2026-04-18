АдГ в Германии оторвалась от консерваторов на рекордные 3 процентных пункта

Немецкая партия АдГ возглавила политический рейтинг ФРГ с результатом 27%

Tекст: Мария Иванова

Популярность «Альтернативы для Германии» достигла 27%, что обеспечило партии уверенное лидерство в рейтинге политических сил ФРГ, передает ТАСС.

В то же время поддержка консервативного блока ХДС/ХСС за неделю снизилась до 24%. Разрыв в 3 процентных пункта стал рекордным за все время проведения исследований социологическим институтом INSA.

Для консерваторов текущие показатели оказались худшими за последние три месяца. Блок ХДС/ХСС под руководством канцлера Фридриха Мерца вернулся к уровню поддержки времен федеральных выборов 2021 года. Социал-демократы и «Зеленые» сохраняют свои позиции на уровне 14% и 13% соответственно. Левая партия набрала 11%, а поддержка объединения Сары Вагенкнехт упала до 3%.

«На сегодня почти все опросы показывают значительное превосходство АдГ над блоком ХДС/ХСС. Однако вместо того, чтобы хотя бы в малейшей степени критически переосмыслить свои действия, ХДС продолжает лишь усугублять ситуацию в нашей стране», – заявила сопредседатель АдГ Алис Вайдель.

В опросе, который проводился с 13 по 17 апреля, принял участие 1 201 респондент.

Партия АдГ была создана в 2013 году на фоне экономических проблем в еврозоне. С развитием миграционного кризиса ее популярность начала стремительно расти. Несмотря на то что другие политические силы отказываются от коалиций с АдГ, называя ее правопопулистской, на недавних досрочных парламентских выборах партия впервые заняла второе место.

В августе 2025-го рейтинг этой политической силы достиг отметки в 26 процентов. Весной консервативный блок ХДС/ХСС потерял пять процентных пунктов голосов избирателей.