Минюст США отказался помогать Франции в расследовании против Маска

США обвинили Францию в неправомерном преследовании соцсети Маска

Tекст: Мария Иванова

Министерство юстиции США отказалось помогать французским правоохранительным органам в расследовании против социальной сети X, принадлежащей Илону Маску, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. В ведомстве считают действия Парижа попыткой помешать ведению американского бизнеса.

«Министерство юстиции заявило французским правоохранительным органам, что оно не будет содействовать их усилиям в расследовании против X, принадлежащей Илону Маску. Управление внешних связей минюста США обвинило Францию в неправомерном использовании системы правосудия в целях препятствования ведению американского бизнеса», – говорится в публикации издания.

В американском ведомстве подчеркнули, что Франция пытается контролировать публичное пространство свободного выражения идей и мнений.

Кроме того, американская сторона заявляет, что республика стремится втянуть США в политически мотивированное уголовное преследование. Представитель компании xAI выразил надежду на прекращение немотивированного расследования.

Напомним, в феврале парижский надзорный орган сообщил об обысках во французских офисах социальной сети Х. Правоохранители также пригласили Маска и бывшего гендиректора соцсети Линду Яккарино для дачи показаний. Расследование было расширено на фоне заявлений в отношении чат-бота Grok из-за генерации им дипфейков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французская прокуратура направила Илону Маску и Линде Яккарино повестки на допрос по делу о дипфейках. Владелец платформы назвал обыски в парижском офисе компании политической атакой.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал предпринимателя проигнорировать судебный вызов из-за угрозы ареста.