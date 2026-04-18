Трамп пообещал раскрыть детали переговоров с Ираном к концу 18 апреля

Президент США пообещал предоставить новую информацию о ходе переговоров Вашингтона и Тегерана к концу субботы, передает РИА «Новости». Он выступил с этим заявлением в Белом доме, подчеркнув, что переговоры идут активно.
Портал Axios, как отмечает агентство, сообщил о вероятности проведения второго раунда американо-иранских переговоров уже в воскресенье в Исламабаде. В тот же день он заявил, что соглашение между США и Ираном может быть достигнуто за «один-два дня», а встреча с представителями ИРИ может состояться на выходных.
«У нас будет некоторая информация к концу дня», – заявил американский лидер, комментируя процесс переговоров с Ираном.
Ранее американский президент анонсировал продолжение переговоров с Ираном в Исламабаде.
СМИ писали, что новый раунд переговоров между Ираном и США может пройти 26 апреля.
Также президент США подтвердил планы совместного вывоза обогащенного урана из исламской республики.