Иран решил следить за трафиком в Ормузском проливе до полного окончания войны

Тегеран решил продолжать контроль Ормузского пролива до завершения конфликта

Tекст: Мария Иванова

Иран продолжит контролировать судоходство в Ормузском проливе до установления устойчивого мира, передает РИА «Новости».

Высший совет национальной безопасности страны подчеркнул намерение следить за ситуацией до полного завершения конфликта с США.

«Иран настроен следить за ситуацией и контролировать трафик через пролив до окончательного завершения войны и установления устойчивого мира», – говорится в заявлении, которое цитирует агентство Tasnim.

Конфликт обострился в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам. Жертвами атак стали более трех тыс. человек. В начале апреля стороны объявили двухнедельное прекращение огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

Несмотря на отсутствие информации о возобновлении боевых действий, Вашингтон начал блокаду иранских портов. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров для урегулирования ситуации.

Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

Источник в Высшем совете национальной безопасности страны допустил полное закрытие прохода для любых судов при продолжении давления со стороны Вашингтона.

Корпус стражей исламской революции жестко запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.