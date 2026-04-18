Президент Ливана поручил расследовать гибель французского военного

Ливанский лидер Джозеф Аун провел телефонные переговоры с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.
В ходе беседы стороны обсудили атаку на миротворческие силы в республике, которая привела к смерти французского солдата.
«Президент подтвердил, что Ливан, категорически отвергающий любое нападение на Временные силы ООН в Ливане, привержен обеспечению безопасности этих сил и созданию надлежащих условий для выполнения ими своих обязанностей», – отмечается в заявлении президентской канцелярии.
Политик добавил, что профильные ведомства получили приказ немедленно изучить обстоятельства случившегося. По его словам, власти страны намерены установить личности преступников и без колебаний привлечь к ответственности всех причастных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная группа атаковала конвой Временных сил ООН в районе ливанского поселения Гандурия.
До этого патруль миротворцев подвергся нападению около населенного пункта Талуса.
Президент Ливана Джозеф Аун потребовал от США и Франции остановить израильские удары.