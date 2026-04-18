Матч ЦСКА и «Крыльев Советов» завершился ничьей

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Tекст: Мария Иванова

Игра прошла в Самаре, передает РИА «Новости». Первый мяч в ворота армейцев на 66-й минуте отправил Иван Олейников. Ответный гол забил Матвей Кисляк на 75-й минуте встречи.

Стоит отметить, что на 16-й минуте полузащитник ЦСКА Энрике Кармо также поразил ворота соперника. Однако после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR) гол отменили. Кроме того, в конце первого тайма травму получил Кирилл Глебов, которого заменил Матеус Алвес.

Главный тренер московского клуба Фабио Челестини наблюдал за игрой с трибуны из-за перебора желтых карточек. ЦСКА с 43 очками находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Крылья Советов» с 23 баллами занимают 12-ю строчку. В следующем туре армейцы встретятся с «Ростовом», а самарцы сыграют против «Сочи».

