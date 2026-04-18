Актриса из фильма «Поймай меня, если сможешь» Натали Бай умерла в Париже

Tекст: Вера Басилая

О смерти Натали Бай в Париже сообщило агентство AFP со ссылкой на семью актрисы, передают «Вести».

Бай скончалась в возрасте 77 лет после продолжительной борьбы с деменцией с тельцами Леви, которая проявилась у нее летом 2025 года.

Натали Бай дебютировала в кино в 1972 году в фильме «Краткая встреча в Париже». За свою карьеру она снялась более чем в 110 картинах, включая такие известные проекты, как «Поймай меня, если сможешь», «И все же Лоранс», «Аббатство Даунтон» и «Возвращение Мартина Герра».

За вклад в искусство Бай была удостоена четырех премий «Сезар», а также «Кубка Вольпи» на Венецианском кинофестивале в 1999 году за роль в фильме «Порнографические связи». Она также получила ряд других престижных наград за актерские работы.

Натали Бай родилась в 1948 году в Нормандии. В юности из-за дислексии она рано оставила школу и посвятила себя танцам, а затем выбрала карьеру актрисы.

