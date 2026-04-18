Трамп раскритиковал Испанию за «ужасающие финансовые показатели»

Трамп обрушился с критикой на Испанию из-за низких расходов на оборону

Tекст: Мария Иванова

Президент США обрушился с критикой на Испанию, заявив, что дела в стране обстоят плохо, передает РИА «Новости». Политик обратил внимание на финансовые проблемы европейского государства.

«Кто-нибудь обращал внимание, насколько плохо обстоят дела в Испании? Их финансовые показатели, несмотря на практически нулевой вклад в НАТО и собственную оборону, просто ужасающие. Печально на это смотреть!!!» – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Ранее, 1 апреля, Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО. Это произошло после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Реакцию союзников он назвал несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые делают все, чтобы ее не оказывать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пообещал наказать Испанию за нежелание увеличивать оборонные расходы. До этого политик предложил вышвырнуть Мадрид из Североатлантического альянса из-за низких военных трат.

В прошлом году глава Белого дома потребовал повысить взносы европейских союзников до 5% ВВП.