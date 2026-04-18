Каршеринговые сервисы Москвы ввели когнитивные проверки для водителей ночью и утром

Tекст: Вера Басилая

По словам Ликсутова, столичные каршеринговые сервисы ввели обязательные когнитивные проверки для водителей в ночные и утренние часы, сообщает «Интерфакс».

По его словам, нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения в периоды, когда риск снижения внимания у водителей особенно высок.

В столичном департаменте транспорта отметили, что тесты запускаются автоматически поздним вечером, ночью и рано утром.

В числе заданий могут быть, например, расстановка цифр по порядку, выбор правильных картинок или мини-игры на скорость реакции. В ведомстве подчеркнули, что эти меры не только позволяют водителям проверить свою внимательность, но и напоминают о важности концентрации за рулем.

Петербурге водитель каршеринга сбил двух девочек на пешеходном переходе.

Московский суд приговорил к четырем годам колонии сбившего детей на пешеходном переходе водителя арендованного автомобиля.

Правительство рассматривает проект закона о локализации каршеринговых автомобилей, который могут реализовать уже в этом году.