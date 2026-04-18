Грузинское ТВ отключило трансляцию ЧЕ по дзюдо перед исполнением гимна России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

После финала, в котором Арбузов выглядел намного сильнее в весовой категории до 81 килограмма, российский и грузинский дзюдоисты обнялись и пожали друг другу руки.

Трансляцию возобновили уже во время поединка за третье место в весовой категории 90 кг.

В субботу российский дзюдоист Арбузов завоевал золото чемпионата Европы.

Ранее в 2025 году Арбузов уже успел отличиться, завоевав золотые награды на мировом первенстве в Будапеште и чемпионате Европы в Подгорице. Кроме того, в феврале он был признан «Спортсменом года» по версии Международной федерации дзюдо (IJF).

Российские атлеты выступают на турнире в столице Грузии со своими национальными символами – флагом и гимном. Такое решение было принято исполкомом IJF в ноябре 2025 года. В Тбилиси работают и российские рефери.

Другой россиянин Мурад Чопанов на этой неделе выиграл золото на чемпионате Европы в Тбилиси.