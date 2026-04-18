Сенатор Шейкин сообщил о планируемых изменениях ПДД для электровелосипедов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шейкин заявил, что изменения в правила дорожного движения, касающиеся электровелосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), планируется подготовить к июлю 2026 года, передает ТАСС. По его словам, Минтранс уже работает над соответствующими поправками в соответствии с поручением президента, и до 1 июля будут предложены возможные варианты изменений.

Шейкин отметил, что поправки коснутся не только электровелосипедов, но и электросамокатов, мопедов, моноколес. Основная задача нововведений – распределение СИМ по транспортным потокам. Парламентарий отдельно подчеркнул, что электровелосипеды, по его мнению, должны приоритетно передвигаться по велодорожкам. Если их нет, допустимо движение по крайней правой полосе дороги по потоку.

Кроме того, Шейкин предложил полностью запретить движение электровелосипедов в зонах большого скопления людей. Сейчас Минтранс ведет подготовку изменений, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и участников дорожного движения.

