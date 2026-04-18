Росреестр обязал оформлять дарение недвижимости только через нотариуса

Tекст: Дмитрий Зубарев

О новых правилах оформления дарения недвижимости рассказал руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев, передает РИА «Новости». С 2025 года вступил в силу закон, согласно которому договор дарения недвижимости между гражданами подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Ранее достаточно было обратиться с договором дарения в МФЦ, теперь этого недостаточно.

Жердев объяснил, что «новый порядок препятствует заключению сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств». Теперь нотариус проверяет законность сделки, разъясняет сторонам смысл документа, а также удостоверяется в их действительных намерениях и соответствии текста требованиям закона.

После нотариального удостоверения договора стороны могут подать документы на регистрацию права в Росреестр. По желанию участников сделки, нотариус может сам отправить документы для регистрации в электронном виде – этот процесс занимает всего один день. За год действия нового порядка в Иркутской области было зарегистрировано около семи тыс. прав на квартиры и жилые дома по договорам дарения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил ввести обязательное нотариальное оформление всех сделок с недвижимостью.

Нотариус Иван Кашурин разъяснил нюансы новых правил безвозмездной передачи объектов.

Государственная дума снизила на 50% пошлину за нотариальное удостоверение договоров дарения недвижимости между близкими родственниками.