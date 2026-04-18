Стало известно о сбоях iPhone после обновления iOS 2641

Владельцы iPhone в России столкнулись с блокировкой устройств после обновления

Tекст: Вера Басилая

Пользователи в России начали массово жаловаться на проблемы с iPhone после установки обновления iOS 26.4.1, передает «Царьград» со ссылкой на Mash.

После автоматической ночной попытки обновления устройства перестали включаться, а экран не реагирует на действия владельцев.

Авторы отмечают, что смартфоны превратились в «кирпичи», а пользователи массово обращаются за помощью в сервисные центры. Решить проблему можно только через перепрошивку, однако этот способ приводит к полной потере всех пользовательских данных.

В то же время в Китае стало популярным почти полное восстановление поврежденных корпусов iPhone. Местный блогер опубликовал видео, на котором мастер восстанавливает корпус iPhone 17 Pro Max до нового состояния.

В прошлом году владельцы смартфонов Apple столкнулись с критическими сбоями после релиза бета-версии операционной системы iOS 26.

Также российские пользователи лишились доступа к своим аккаунтам из-за совпадения личных данных с санкционными списками.