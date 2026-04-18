Лавров заявил о подготовке Западом современных войн задолго до начала

Лавров: Запад долгие годы готовил текущие мировые конфликты

Tекст: Вера Басилая

Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что современные войны в мире стали результатом многолетней подготовки со стороны Запада. Он указал, что подготовка этих конфликтов велась западными партнерами на протяжении большей части его срока в должности министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

Лавров прокомментировал слова модератора форума, отметившего, что сейчас мир сталкивается с тремя крупными войнами: на Украине, на Ближнем Востоке и с «тихой войной» против международного порядка.

По словам Лаврова, западная политика по формированию подобных сценариев начала складываться вскоре после распада СССР. Он также отметил, что Россия в течение долгого времени не воспринималась равноправным партнером, а обещания, данные в ходе дипломатических переговоров, часто оставались невыполненными.

Лавров подчеркнул, что обсуждаемые события начали «вызревать задолго до украинского кризиса».

Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые специалисты начали характеризовать нынешние мировые конфликты в качестве третьей мировой войны.