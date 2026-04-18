    Израиль наказан за безразличие к правилам современной войны
    18 апреля 2026, 15:14 • Новости дня

    Лавров заявил о подготовке Западом современных войн задолго до начала

    Tекст: Вера Басилая

    Западные государства на протяжении многих лет вели целенаправленную подготовку к вооруженным конфликтам, которые в настоящее время разворачиваются на планете, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции заявил, что современные войны в мире стали результатом многолетней подготовки со стороны Запада. Он указал, что подготовка этих конфликтов велась западными партнерами на протяжении большей части его срока в должности министра иностранных дел, передает РИА «Новости».

    Лавров прокомментировал слова модератора форума, отметившего, что сейчас мир сталкивается с тремя крупными войнами: на Украине, на Ближнем Востоке и с «тихой войной» против международного порядка.

    По словам Лаврова, западная политика по формированию подобных сценариев начала складываться вскоре после распада СССР. Он также отметил, что Россия в течение долгого времени не воспринималась равноправным партнером, а обещания, данные в ходе дипломатических переговоров, часто оставались невыполненными.

    Лавров подчеркнул, что обсуждаемые события начали «вызревать задолго до украинского кризиса».

    Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

    Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что некоторые специалисты начали характеризовать нынешние мировые конфликты в качестве третьей мировой войны.

    17 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    В США набирает обороты новый способ кражи бензина из-за роста цен на топливо
    @ Davide Bonaldo/SOPA Images/Reuters

    В США фиксируют рост числа краж топлива из автомобилей изуверским способом на фоне подорожания бензина из-за войны с Ираном.

    Как пишет The Washington Post, житель Аризоны Таси Малала заметил стремительное падение уровня топлива. Он остановился и увидел, как бензин «буквально льется из-под машины». В автосервисе выяснилось, что злоумышленники просверлили в бензобаке отверстие с помощью обычной дрели. Счет на ремонт бензобака составил почти три тыс. долларов.

    По данным американских автомастерских, такая схема «просверлить и слить» становится все более распространенной: в одном из сервисов Лос-Анджелеса сообщили, что теперь ремонтируют поврежденные таким образом баки примерно раз в неделю, тогда как раньше сталкивались с этим считаные разы.

    Страховые компании также также отмечают рост подобных обращений. Эксперты связывают появление нового способа воровства с рекордным за четыре года ростом цен на топливо и усложнением традиционного «сифонирования» – откачки бензина шлангом из горловины бака. В современных машинах заливные горловины уже делают более узкими и изогнутыми, устанавливают внутренние клапаны и дополнительные элементы, а экологические нормы требуют герметичных топливных систем, что сильно затрудняет доступ.

    Между тем случаи краж топлива фиксируются не только у частных автовладельцев. В Сент-Луисе неизвестные просверлили бак дизельного грузовика мобильного продовольственного пункта католической благотворительной организации Society of St. Vincent de Paul, полностью слив дорогое топливо и выведя машину из строя. Руководитель организации признал, что понимает, насколько тяжелое сейчас время для многих, но отметил, что более «старомодный» способ – сифонирование – обошелся бы благотворителям значительно дешевле.

    Представители страхового рынка проводят параллели с волнами краж каталитических нейтрализаторов, которые злоумышленники вырезают ради драгметаллов, также обрекая автовладельцев на дорогой ремонт. В то же время страховщики подчеркивают, что ущерб от просверленных бензобаков обычно покрывается полисами с расширенным пакетом.

    Ранее клиника в Новой Зеландии выставила США счет за бензин из-за войны в Иране.

    17 апреля 2026, 18:06 • Новости дня
    Российское посольство раскритиковало Бельгию за выдуманную «Нарвскую республику»
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России отвергло утверждения бельгийского чиновника о якобы признании Москвой «Нарвской народной республики», назвав подобные сообщения искажением фактов и попыткой создать образ внешнего врага.

    В дипмиссии отметили, что подобные заявления – это умышленное искажение фактов и создание мнимого «образа врага», передает РИА «Новости». «Возвращаясь к озвученным домыслам о якобы признании Россией «Нарвской народной республики», вновь подчеркнем, что это не что иное, как намеренное искажение фактов и очередная попытка перевести внимание общественности от собственных проблем к мнимому «образу врага», – заявили в посольстве.

    По информации дипломатов, слова главы штаба Бельгии про Нарву присутствовали только в электронной версии интервью, а в печатный вариант они не вошли. В посольстве предположили, что редакторы спохватились и решили скрыть наиболее одиозные высказывания задним числом.

    Напомним, начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в Эстонии возникла провокация с появлением «Нарвской народной республики» и как местные СМИ раздули эту историю.

    18 апреля 2026, 14:12 • Видео
    Иран открыл Ормуз. Войне конец?

    Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    18 апреля 2026, 11:36 • Новости дня
    Иран вернул военный контроль над Ормузским проливом

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на американскую морскую блокаду Тегеран восстановил военный контроль над стратегическим проливом, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

    О соответствующих мерах рассказал представитель центрального штаба иранского командования Эбрахим Зольфагари, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, США… продолжают заниматься пиратством, называя это блокадой. По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил», – говорится в заявлении.

    Американские военно-морские силы 13 апреля начали блокировать морской трафик, идущий через иранские порты. На этот маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

    В Вашингтоне заявляют, что не связанные с Ираном суда могут свободно пересекать пролив, если не платят сборы Тегерану. Иранские власти пока не вводили плату за проход, однако ранее открыто обсуждали подобные планы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о полной остановке судоходства в Иран за первые сутки морской блокады.

    Источник в Высшем совете национальной безопасности исламской республики заявил о готовности Тегерана перекрыть Ормузский пролив. На фоне этих угроз цены на нефть марки Brent подскочили на 9,1%.

    18 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров назвал цель операции США в Иране

    Лавров: Целью операции США в Иране был контроль над нефтью

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американская операция в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через стратегически важный Ормузский пролив, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Вашингтон стремился установить превосходство над энергоресурсами, проходящими через стратегически важный регион, передает РИА «Новости». Об этом рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме.

    «Я не думаю, что действительно были планы уничтожить цивилизацию. Это, по-моему, так, фигура речи, но планы какие были – это поставить под контроль нефть, которая проходит через Персидский залив, через Ормузский пролив», – подчеркнул министр иностранных дел России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США обсуждала установление контроля над главным иранским нефтяным островом Харк. Позже глава Белого дома объявил о начале американской морской блокады Ормузского пролива.

    Вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что восстановили военный контроль над данным стратегическим маршрутом.

    17 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Стармер: Лондон и Париж возглавят военную миссию в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Париж возьмут на себя руководство международной операцией по обеспечению безопасности судоходства на Ближнем Востоке, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    Соединенное Королевство совместно с французскими партнерами намерено гарантировать свободу навигации, передает ТАСС. Соответствующее заявление сделал британский премьер-министр Кир Стармер по итогам встречи представителей 49 государств в Париже.

    «Мы условились ускорить наше военное планирование. Я могу подтвердить, что вместе с Францией Британия возглавит многонациональную миссию по защите свободы навигации, как только позволят условия. Это будет исключительно мирная и оборонная миссия, чтобы дать уверенность гражданским судам и провести разминирование», – подчеркнул глава правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о намерении организовать конференцию по созданию мирной многонациональной миссии. Лидеры ряда европейских стран выразили готовность обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Великобритания и Евросоюз договорились совместно разработать стратегию по восстановлению навигации.

    17 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    Трамп велел НАТО «держаться подальше» от Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от предложения помощи от НАТО в Ормузском проливе.

    По его словам, представители Североатлантического альянса связались с ним после урегулирования ситуации в регионе, чтобы узнать, не требуется ли Вашингтону поддержка, передает РИА «Новости».

    «Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом урегулирована, я получил звонок от НАТО с вопросом, не нужна ли нам помощь. Я велел им держаться подальше, разве что они просто хотят загрузить свои корабли нефтью. Они были бесполезны, когда были нужны», – написал глава Белого дома в Truth Social.

    Он также вновь назвал альянс «бумажным тигром».

    В марте Трамп раскритиковал страны НАТО за отказ поддержать США в ситуации с Ираном.

    Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на фоне вступившего в силу перемирия в Ливане судоходство через Ормузский пролив вновь будет осуществляться без ограничений на весь срок действия прекращения огня.

    18 апреля 2026, 15:47 • Новости дня
    Reuters: Два торговых судна обстреляли в Ормузском проливе

    Reuters: Два торговых судна атаковали при пересечении Ормузского пролива

    @ nasa.com

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе подверглись нападению по меньшей мере два торговых корабля после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Инциденты произошли при попытке судов пересечь стратегически важный маршрут, передает РИА «Новости».

    По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в сфере морской безопасности, атаки последовали за заявлением Тегерана об изменении режима судоходства.

    «По меньше мере два торговых судна сообщили, что были обстреляны при попытке пересечь Ормузский пролив в субботу», – цитирует издание своих собеседников. Подробности нападений и характер повреждений кораблей пока не раскрываются.

    Накануне представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари объявил о возвращении контроля над проливом в ответ на действия США. При этом ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обещал сохранить свободный проход для коммерческих судов на время перемирия в Ливане.

    В субботу Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады. Ранее иранские власти временно приостановили пропуск коммерческих судов на фоне нарушения перемирия.

    До этого торговые корабли неоднократно подвергались обстрелам в данной акватории.

    17 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через терминал в порту Басра

    Shafaq News: Ирак возобновил экспорт нефти через терминал Басра

    @ Anadolu Agency/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирак возобновил экспорт нефти с юга страны впервые с конца февраля на фоне регионального конфликта, сообщает Shafaq News.

    Как пишет Shafaq News, на главный экспортный терминал государства в Басре прибыл танкер, там началась первая за месяц погрузка сырой нефти, передает «Интерфакс».

    По данным источника издания, судно возьмет на борт два млн баррелей нефти, после чего направится в Индию.

    В марте министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани объявил о возобновлении перекачки нефти через турецкий порт Джейхан.

    18 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    Лавров предостерег от сравнения России с «бумажным тигром»

    Tекст: Мария Иванова

    Ошибочное восприятие России как «слабого государства» чревато серьезными последствиями, поскольку пересечение невидимых красных линий способно мгновенно исчерпать запас национального терпения, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров настоятельно рекомендовал отказаться от попыток приравнять государственную мощь к слабости, передает ТАСС. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он прокомментировал недавние высказывания иностранных политиков.

    «Может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО, но я бы предостерег от таких параллелей», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил о традиционном русском терпении, которое имеет свои пределы. Он добавил, что рано или поздно оно может лопнуть, и назвал положительным моментом абсолютную неосведомленность оппонентов о точном расположении красных линий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома пообещал больше не использовать термин «бумажный тигр» для критики России. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные высказывания обычным элементом публичной дипломатии.

    Президент Владимир Путин прокомментировал эту американскую риторику на пленарной сессии клуба «Валдай».

    17 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах совместного с Ираном вывоза урана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские и иранские специалисты якобы намерены совместно организовать транспортировку обогащенного урана из исламской республики в Соединенные Штаты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Представители США и Ирана будут совместно работать над процессом вывоза обогащенного урана с территории исламской республики, сказал Трамп в интервью CBS, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможной необходимости отправки американских вооруженных сил в Иран для осуществления этой операции, глава государства категорически отверг такой сценарий. «Нет, никаких войск», – подчеркнул американский лидер.

    По словам президента, стороны прибудут на место и заберут материалы совместно, так как к этому времени уже будут достигнуты соответствующие договоренности. Он отметил, что наличие соглашений исключает необходимость в каких-либо боевых действиях

    Предполагается, что американские специалисты поработают вместе с иранскими коллегами, после чего уран доставят в США. Встреча сторон для обсуждения деталей может состояться уже в ближайшие выходные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о полном согласии Тегерана со всеми условиями Вашингтона.

    В марте он рассматривал возможность проведения военной операции для вывоза ядерного топлива.

    18 апреля 2026, 01:52 • Новости дня
    МИД: НАТО считает Балтийско-Скандинавский регион возможной зоной конфликта с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс активно рассматривает Балтийско-Скандинавский регион как наиболее перспективное направление для возможного военного столкновения с российской стороной, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «В настоящий момент Североатлантический блок активно прорабатывает пути наращивания боевого потенциала и расширения присутствия на ключевых географических направлениях и во всех операционных средах», – сказал замминистра, передает РИА «Новости».

    Грушко добавил, что представители военного блока особенно рьяно осваивают Балтийско-Скандинавский регион. Именно эта территория рассматривается руководством организации как наиболее вероятная зона противостояния с Москвой.

    Ранее Грушко исключал возможность взаимодействия между Россией и Североатлантическим альянсом. В прошлом году дипломат обвинял страны западного блока в максимальном нагнетании напряженности в Балтийском регионе.

    18 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Лавров: НАТО находится не в лучшем состоянии

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-политический альянс западных стран переживает сейчас не самые простые времена, однако Москва предпочитает полностью дистанцироваться от подобных внутренних проблем объединения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Российская сторона фиксирует трудности внутри западного военного объединения, передает ТАСС.

    «НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», – указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

    Глава дипломатического ведомства также подчеркнул отсутствие активности отечественных дипломатов в европейских странах альянса. По его словам, российские послы и другие официальные лица не перемещаются по территориям государств, входящих в этот блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны обсуждают возможность закрытия Североатлантического альянса на фоне глубокого кризиса.

    Глава российского МИД рассказал о серьезной подготовке европейских лидеров к войне против России.

    Ранее отмечалось, что внутри военного блока назревает бунт из-за растущего недовольства участников.

    18 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Иран открыл воздушное пространство впервые с конца февраля

    Власти Ирана открыли воздушное пространство и возобновили работу ряда аэропортов

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран снял ограничения на полеты гражданской авиации, действовавшие с конца февраля на фоне резкого обострения военного конфликта с США и Израилем.

    Исламская Республика возобновила обслуживание воздушных судов, передает РИА «Новости». Местная организация гражданской авиации подтвердила снятие ограничений на полеты.

    «В связи с закрытием воздушного пространства страны одновременно с американо-сионистской агрессией с уведомлением соответствующих органов и на основании оценки безопасности… согласно уведомлению NOTAM, выпущенному в семь часов утра 18 апреля 2026 года, были открыты воздушное пространство страны и ряд аэропортов», – отмечается в заявлении ведомства.

    Масштабные удары США и Израиля по объектам на территории Ирана начались 28 февраля. Жертвами этих атак стали более трех тыс. человек, однако 8 апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели.

    Прошедшие в Исламабаде переговоры не принесли результатов. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении боев, США начали блокаду иранских портов, а международные посредники пытаются организовать новый раунд диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти исламской республики ранее закрыли воздушное пространство страны на неопределенный срок из-за атак Израиля.

    Экспертные группы США и Ирана на прошлой неделе завершили первый этап очных консультаций в Исламабаде.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял о возможности скорого сворачивания военной операции.

    18 апреля 2026, 13:35 • Новости дня
    Politico: США возложили военную поддержку Украины на Европу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби в ходе заседания контактной группы «Рамштайн» фактически переложил бремя военной поддержки Киева на европейских союзников Вашингтона, сообщает Politico.

    США фактически отказались нести основное бремя военной поддержки Киева и требуют этого от союзников, передают «Вести». Как сообщает издание Politico, заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби на заседании контактной группы «Рамштайн» призвал европейские страны значительно увеличить финансирование и производство вооружений. Он отметил, что американская помощь Украине строилась на использовании ограниченных запасов, и подчеркнул, что такой подход уже исчерпал себя.

    По словам Колби, Европе необходимо ускоренно принять на себя основную ответственность за оборону континента. «Это не вопрос выбора, а стратегической необходимости», – заявил он. Колби добавил, что дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США.

    Заявление Колби прозвучало на фоне усиливающегося давления Вашингтона на партнеров. Ранее министр обороны США Пит Хегсет упрекал союзников в бездействии в ходе конфликта с Ираном, а президент Дональд Трамп предупреждал, что Соединенные Штаты могут пересмотреть отношения с НАТО и выразил недовольство позицией Республики Корея и Японии.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, реагируя на происходящее, выразил сомнение, что США смогут покинуть альянс, но при этом подчеркнул важность усиления европейской составляющей НАТО. По его словам, миру нужна более сильная Европа, входящая в состав более сильного Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о полном переходе финансовой нагрузки из-за конфликта на Украине на европейских союзников по НАТО.

    Постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитэкер сообщил о запуске механизма закупки американского оружия для Киева за счет стран Европы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал справедливым желание Вашингтона переложить расходы по поддержке Украины на европейских партнеров.

    18 апреля 2026, 15:30 • Новости дня
    Десятки судов развернулись у Ормузского пролива после решения Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Морские перевозчики массово меняют маршруты на фоне восстановления иранскими военными контроля над стратегически важным водным путем.

    Около 20 судов, ожидавших прохода через Ормузский пролив, были вынуждены развернуться в сторону Омана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Такое решение было принято после объявления Тегерана о возвращении военного контроля над акваторией.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари пояснил, что вооруженные силы пошли на этот шаг из-за американской блокады. «Около 20 судов, стоявших в очереди на пересечение Ормузского пролива, были развернуты назад к Оману... Они возвращаются, потому что Корпус стражей исламской революции (КСИР) передал радиосообщения, что пролив закрыт», – отмечает издание.

    Источники газеты утверждают, что каждое из изменивших курс судов ранее согласилось заплатить КСИР по 2 млн долларов за право прохода.

    Напомним, 13 апреля ВМС США начали блокировать движение судов в иранские порты. При этом в Вашингтоне заявляют, что корабли, не связанные с Ираном и не платившие пошлину, могут свободно следовать через пролив, на который приходится 20% мировых поставок нефти и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран восстановил военный контроль над Ормузским проливом в ответ на американскую морскую блокаду.

    За первые сутки действия ограничений ни одно судно не преодолело этот маршрут.

    Ранее представители иранского парламента объявили о введении обязательных сборов для всех проходящих кораблей.

