Умерла звезда фильма «Багровые реки» Надя Фарес

Французская актриса Надя Фарес скончалась после сердечного приступа в бассейне

Tекст: Мария Иванова

Известная по триллеру «Багровые реки» французская актриса скончалась 17 апреля, сообщает газета Liberation.

«Известная во Франции и за границей благодаря фильму «Багровые реки» 2000 года, актриса Надя Фарес… скончалась… в возрасте 57 лет», – говорится в публикации издания, которое приводит РИА «Новости».

Неделю назад женщину нашли без сознания в бассейне частного клуба в Париже. Врачи больницы Питье-Сальпетриер констатировали кому, из которой пациентка так и не вышла. Полиция провела расследование инцидента, однако нарушений со стороны заведения не выявила.

Причиной трагедии стал сердечный приступ. Дочери артистки Силия и Шана Шасман подтвердили смерть матери, назвав это огромной потерей, и попросили общественность проявить сдержанность во время траура.

Ранее у звезды уже были серьезные проблемы со здоровьем. В 2007 году она перенесла операцию на головном мозге из-за крупной аневризмы, а затем еще три хирургических вмешательства на сердце.

Осенью 2026 года Фарес планировала начать съемки своего первого фильма в качестве режиссера. За свою карьеру уроженка Марокко успела сняться во множестве картин, включая голливудские проекты «Война» и «Штормовое предупреждение».

