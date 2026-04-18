Взрыв в немецком Фёльклингене унес жизнь одного человека

При взрыве на западе Германии погиб человек, четверо пострадали

Tекст: Мария Иванова

Один человек погиб, четверо получили серьезные ранения в результате инцидента на западе Германии, передает РИА «Новости». По данным полицейского управления земли Саар, причина произошедшего в настоящее время устанавливается.

«Сегодня, 18 апреля, около 00.15 (01.15 мск) в полицию поступило несколько экстренных вызовов по поводу громкого хлопка в Фёльклингене в районе подземного пешеходного перехода. Прибывшие на место оперативные службы обнаружили одного погибшего и четверых тяжелораненых. Расследование причин и обстоятельств произошедшего продолжается», – говорится в заявлении правоохранительных органов.

Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние двоих врачи оценивают как критическое. Территория происшествия оцеплена, однако опасности для местных жителей нет. Предварительные данные указывают на то, что инцидент мог быть вызван действиями человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года на юго-западе Германии из-за взрыва бытового газа полностью обрушился жилой дом.

Осенью прошлого года несколько взрывов прогремело в центре Мюнхена.