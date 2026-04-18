Бабушки начали продавать на трассах китайскую клубнику под видом собственной

Президент Польши Навроцкий уронил снюс при обсуждении запрета электронных сигарет

Tекст: Мария Иванова

Во время беседы на YouTube-канале Zero Кароль Навроцкий достал из внутреннего кармана пиджака никотиновую подушечку, которая затем упала на пол, передает ТАСС.

Один из присутствующих ведущих поднял предмет и вернул политику. Ситуация вызвала смех в студии, после чего интервьюер объяснил зрителям причину веселья.

«Простите, они смеются над тем, что я подавал снюс президенту», – обратился журналист к автору заданного вопроса. Ранее в ходе разговора обсуждалась инициатива правительства о запрете продажи электронных сигарет и никотиновых стиков. Навроцкий признался в сложности принятия подобного решения.

До этого политик отмечал, что данный запрет касается его лично, поэтому об этом знает вся страна. Ранее главу государства неоднократно замечали за употреблением стимулирующих веществ на публике. Подобные случаи происходили на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и во время предвыборных теледебатов.

Сам лидер подчеркивал отсутствие намерений отказываться от употребления снюса, так как не видит в этой привычке ничего предосудительного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, польский лидер заявлял о начале употребления снюса два года назад по совету коллег из спецслужб.

На сессии Генассамблеи ООН участники обратили внимание на видеозапись с использованием стимулятора президентом.

Во время предвыборных теледебатов с мэром Варшавы в прошлом году политик положил себе в рот пакетик с никотином.