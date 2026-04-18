Лавров заявил о невоспитанности нового поколения иностранных дипломатов

Лавров рассказал об игнорировании телеграмм молодыми зарубежными коллегами

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил специфику общения с новым поколением зарубежных коллег, передает РИА «Новости».

Выступая на Анталийском дипломатическом форуме, глава ведомства поделился впечатлениями от работы с молодыми дипломатами.

«Прямо сейчас появляются коллеги, чьих имен я даже не знаю, потому что, бывает, из врожденной вежливости, напишешь, что министра какого-нибудь государства поздравляю, желаю успехов после его назначения министром, и они даже могут не ответить», – рассказал Лавров.

Глава российской дипломатии охарактеризовал таких чиновников как «новое поколение желающих». Откровение прозвучало в ответ на вопрос о том, взаимодействие с кем из иностранных партнеров оставило наибольший след в памяти министра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Анталийского дипломатического форума глава российского МИД начал переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Публичное мероприятие с участием Сергея Лаврова собрало полный зал зрителей.

Ранее министр сравнил избегающих контактов европейских политиков с детьми.