Монастырь в Таиланде изгнал монаха за ежедневную покупку пива

Буддистский храм в Таиланде изгнал монаха за пристрастие к пиву

Tекст: Мария Иванова

Скандальный инцидент произошел на северо-востоке азиатского государства, передает РИА «Новости»,.

Местный священнослужитель на протяжении одного года каждый день приобретал хмельные напитки в ближайшей торговой точке.

«Монах, обвиненный в неоднократной покупке пива в местном магазине, был изгнан из храма на северо-востоке Таиланда после того, как его поведение вызвало широкую критику в интернете», – уточняет газета Khaosod.

Изначально продавец предполагал, что алкоголь предназначается для наемных рабочих на территории святыни. Позже выяснилось, что нарушитель выпивал купленное самостоятельно.

Полиция провела тщательное расследование и проверила остальных послушников. Анализы на содержание алкоголя в крови показали отрицательный результат у всех обитателей монастыря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители Китая предъявили бывшему настоятелю Шаолиньского монастыря обвинения в серьезных нарушениях буддийских обетов. Административный отдел обители заподозрил священнослужителя в незаконном присвоении имущества.