Сергей Лавров рассказал о человеческом жесте Мадлен Олбрайт

Сергей Лавров вспомнил о приглашениях Мадлен Олбрайт покурить в библиотеке отеля

Tекст: Мария Иванова

Воспоминаниями о бывшем госсекретаре США руководитель российского внешнеполитического ведомства поделился на Анталийском дипломатическом форуме, передает РИА «Новости».

Политик рассказал о совместной работе с американской коллегой в качестве представителей своих стран.

В те годы действовал строгий запрет на курение в общественных местах, однако американка делала исключение для российского дипломата в отеле Waldorf Astoria. «Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь – пожалуйста», – отметил министр.

Подобное отношение со стороны представителя Соединенных Штатов российский политик назвал настоящим человеческим жестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия с участием министра иностранных дел России на Антальском дипломатическом форуме вызвала значительный интерес публики.

В ходе своего выступления дипломат указал на внутренние трудности западного военно-политического альянса.