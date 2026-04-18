Главы МИД России и Турции подписали план действий

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран поставили подписи под совместным документом на полях дипломатического форума, передает РИА «Новости». Перед официальной церемонией дипломаты провели переговоры за закрытыми дверями.
«По итогам встречи министр иностранных дел Хакан Фидан и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подписали «Консультативный план действий на 2026–2027 годы между министерством иностранных дел Турецкой Республики и министерством иностранных дел Российской Федерации», – заявили в турецком МИД.
Глава российской дипломатии прибыл на Анталийский дипломатический форум в статусе почетного гостя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российское внешнеполитическое ведомство заранее анонсировало встречу министров на полях дипломатического форума. Главы дипломатических ведомств начали переговоры с обсуждения широкого спектра актуальных тем. Публичное выступление Сергея Лаврова вызвало повышенный интерес у участников мероприятия.