Лавров предостерег от сравнения России с «бумажным тигром»

Лавров на форуме в Анталье посоветовал не называть Россию «бумажным тигром»

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Сергей Лавров настоятельно рекомендовал отказаться от попыток приравнять государственную мощь к слабости, передает ТАСС. Выступая на Антальском дипломатическом форуме, он прокомментировал недавние высказывания иностранных политиков.

«Может быть, кто-нибудь называет и нас тоже бумажным тигром, как Трамп назвал НАТО, но я бы предостерег от таких параллелей», – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнил о традиционном русском терпении, которое имеет свои пределы. Он добавил, что рано или поздно оно может лопнуть, и назвал положительным моментом абсолютную неосведомленность оппонентов о точном расположении красных линий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома пообещал больше не использовать термин «бумажный тигр» для критики России. Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные высказывания обычным элементом публичной дипломатии.

Президент Владимир Путин прокомментировал эту американскую риторику на пленарной сессии клуба «Валдай».