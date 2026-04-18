Лавров: НАТО находится не в лучшем состоянии

Мария Иванова

Российская сторона фиксирует трудности внутри западного военного объединения, передает ТАСС.

«НАТО находится не в лучшем состоянии, мы это, наверное, все можем признать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела НАТО», – указал министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме.

Глава дипломатического ведомства также подчеркнул отсутствие активности отечественных дипломатов в европейских странах альянса. По его словам, российские послы и другие официальные лица не перемещаются по территориям государств, входящих в этот блок.

